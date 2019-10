Pomoc z Wawelu dla Notre Dame

Około 90 tys. zł przyniosła prowadzona w katedrze na Wawelu zbiórka datków na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame. By zachęcić odwiedzających do otwarcia serc i portfeli, w krakowskiej świątyni w pełni upalnego lata ustawiona była bożonarodzeniowa szopka.

Przystępowaliśmy do tej zbiórki ze znakiem zapytania, czy idea parafii katedralnej i państwa Markowskich jest dobra i zostanie należycie odczytana. To, co zobaczyliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bo dwie skarbony zostały wypełnione po brzegi - powiedział PAP proboszcz parafii archikatedralnej ks. prałat Zdzisław Sochacki.