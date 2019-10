Wyższe kary za nieuczciwe parkowanie w Poznaniu

Wzrosną kary za pozostawienie samochodu w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) bez ważnego biletu. Opłata będzie ona zbliżona do tych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach komunikacji miejskiej i wyniesie 200 zł.

Jak przypomniał Urząd Miasta Poznania, we wrześniu tego roku zmieniło się w Polsce prawo, które umożliwiło samorządom zmianę wysokości opłaty dodatkowej w SPP do 10 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do kwoty 225 zł.

Dotychczas pozostawienie samochodu w Strefie Płatnego Parkowania bez zakupu biletu wiązało się z niską karą. Około 500 kierowców dziennie zostawiało samochody w SPP i nie kupowało biletów za parkowanie. Wyższe stawki zapobiegną unikaniu opłat i spowodują wzrost zakupu biletów parkingowych. Przyczynią się również do zwiększenia rotacji pojazdów w strefie - podkreślił magistrat.

Jak dodał, zwiększona kwota kar za nieuczciwe parkowanie wyrówna dotychczasową dysproporcję pomiędzy opłatą za brak biletu w komunikacji miejskiej 280 zł (do 7 dni 140 zł) i w SPP. Dotychczas było to 50 zł, a po wejściu w życie uchwały Rady Miasta Poznania - 200 zł. Taką samą kwotą zostaną obciążeni kierowcy, którzy nie dokonają płatności w parkometrze lub przez aplikację, jak i ci, którzy przekroczą czas parkowania.

Magistrat wskazał, że wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania przeznaczane są m.in. na poprawę infrastruktury. Dzięki nim remontowane są chodniki i ulice oraz nasadzana jest zieleń. W ostatnim czasie właśnie dzięki środków pochodzącym z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania do użytku oddano m.in. drogę dla pieszych wzdłuż ul. Iłłakowiczówny.

PAP, KG