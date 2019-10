Ambasadorowie rozmawiali o brexicie przez kwadrans

Ambasadorowie 27 państw członkowskich, którzy zebrali się w niedzielę w Brukseli, rozmawiali na temat brexitu zaledwie przez 15 minut - przekazało PAP źródło dyplomatyczne.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma konsultować się ws. dalszych kroków ze stolicami. Brytyjski premier Boris Johnson wysłał w sobotę wieczorem wniosek do Unii Europejskiej o opóźnienie brexitu - ale go nie podpisał. Do wniosku dołączył on drugi list - podpisany - w którym przekonuje, że opóźnienie byłoby błędem. Strona unijna zignorowała jednak to drugie pismo uznając, że wniosek o przedłużenie rozmów jest skuteczny.

Unijni ambasadorowie, którzy mieli wcześniej zaplanowane spotkanie ws. brexitu, nie podjęli jednak w niedzielę żadnych decyzji. Nie omawiali nawet całej sytuacji uznając, że teraz do szefa Rady Europejskiej należy przeprowadzenie konsultacji z liderami krajów członkowskich.

Według źródła PAP „27” czeka na głosowanie umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE w Izbie Gmin. Początkowo miało się ono odbyć w sobotę, ale zostało opóźnione. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że jego rząd złoży w przyszłym tygodniu odpowiednie projekty ustaw, które umożliwią doprowadzenie do brexitu przed końcem miesiąca.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 31 października, chyba, że wszystkie państwa wraz z Wielką Brytanią zgodzą się na odsunięcie tej daty.

PAP, KG