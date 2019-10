Demokratyczny kandydat do Białego Domu Bernie Sanders, który 1 października przeszedł zawał serca, zapewniał w sobotę w nowym Jorku tysiące swoich zwolenników, że jest „bardziej niż gotów” objąć prezydenturę. Jak argumentował, wspólnymi siłami można zmienić kraj.

Lewicowy polityk przepraszał, że nie wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w wiecu wyborczym w Queensbridge Park w dzielnicy Queens, mieli taką szansę. Po wpuszczeniu 20 tys. osób wejścia zostały zamknięte.

78-letni Sanders starał się przedstawić wiwatującym tłumom po przebytej chorobie jako człowiek pełen energii i wigoru.

„Mówiąc prosto z mostu: wracam” - oznajmił.

Przemawiając na East River, w pobliżu jednego z największych kompleksów budynków komunalnych zaznaczył, że mieszkańcy najbogatszego kraju w historii świata także stoją w obliczu przeciwności losu.

Dzisiaj w Ameryce ponad 500 tys. ludzi jest bezdomnych. Tutaj w Nowym Jorku tylko w tyhm roku ponad 130 tys. ludzi, w tym 45 tys. dzieci spało w schroniskach. () 50 proc. naszej populacji, pracujących ludzi naszego kraju, żyje od wypłaty do wypłaty walcząc o to by móc zapłacić za mieszkanie, kredyt hipoteczny, podstawowe rachunki, lub za naprawę samochodu. W nieprawdopodobnym stresie zmagają się, żeby przeżyć i wyżywić rodziny - podkreślił Sanders.