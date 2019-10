Związkowcy chcą waloryzacji zasiłku pogrzebowego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaapelowało do Bożeny Borys-Szopy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego - informuje portal finanse.wp.pl.

Zasiłek pogrzebowy wynosi aktualnie 4 tysiące złotych. Zdaniem związkowców od 2011 roku nie było waloryzacji, choć ma być obliczany na podstawie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym OPZZ wystosowało petycję, w której piszą:

Zwracamy się z wnioskiem do strony rządowej o urealnienie zasiłku pogrzebowego i powrót do wyznaczania jego wysokości na zasadach jakie obowiązywały do 1 marca 2011 r. Z obrzędem pogrzebu wiążą się poważne wydatki, a coraz częściej członkowie rodziny osoby zmarłej nie posiadają zdolności do poniesienia kosztów z tym związanych. Wysokość zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tyś. zł nie pokrywa nawet połowy kosztów polskiego pogrzebu i związanych z nim wydatków - cytuje portal finanse.wp.pl.