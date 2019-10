UWAGA! Groźne leki wycofane. Wśród nich - Ranigast

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał 11 decyzji wstrzymujących sprzedaż produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum, stosowaną na wrzody żołądka. Wśród leków jest Ranigast.

Jak poinformował GIF, przyczyną wstrzymania obrotu produktów jest podejrzenie zanieczyszczenia substancji czynnej N-nitrozodimetylenoaminą (NDMA), uznawaną za potencjalnie rakotwórczą.

GIF otrzymał informację o zidentyfikowaniu zanieczyszczenia w niektórych produktach leczniczych w innych krajach w systemie szybkiego powiadamiania Rapid Alert.

„Po analizie zebranego materiału GIF uznał, że w interesie społecznym jest prewencyjne wstrzymanie w obrocie wszystkich produktów leczniczych zawierających tę substancję czynną” - napisano w komunikacie na stronie internetowej.

W konsekwencji, do momentu uzyskania potwierdzenia jakości tych produktów leczniczych ich sprzedaż jest wstrzymana we wszystkich hurtowniach i aptekach.

„Pacjenci posiadający produkty lecznicze, których dotyczą decyzje, powinni w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem, celem ustalenia dalszego sposobu terapii” - zalecił GIF.

Decyzje wstrzymujące dotyczą następujących produktów leczniczych: Raniberl Max, tabletki powlekane 150 mg; Ranic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji 10 mg/ml; Ranigast Max, tabletki powlekane 150 mg; Ranigast Fast, tabletki musujące 150 mg; Ranigast, tabletki powlekane 150 mg; Ranigast, roztwór do infuzji 0,5 mg/ml; Ranigast Pro, tabletki powlekane 75 mg; Ranimax Teva, tabletki powlekane 150 mg; Ranitydyna Aurovitas, tabletki powlekane 150 mg; Riflux, tabletki musujące 150 mg; Solvertyl, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml.

PAP/ as/