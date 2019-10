4 miliony Polaków korzysta z e-bankowości PKO

Co pół sekundy płatność mobilna w internecie, co minutę – 140 przelewów, co godzinę - prawie 100 tys. logowań, codziennie – 7,4 mln interakcji. W III kwartale 2019 roku liczba logowań do IKO była o 60 proc. większa niż do iPKO. Tak aktywni są klienci PKO i Inteligo korzystający z IKO - dzisiaj to już 4 miliony aktywnych aplikacji! IKO pozostaje najpopularniejszą na rynku i najlepiej ocenianą przez użytkowników aplikacją bankowości mobilnej w Polsce.

IKO to nie tylko nasz flagowy produkt, to esencja kierunku w jakim zmienia się i rozwija PKO Bank Polski. Dwukrotnie została uznana za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie właśnie dlatego, że klienci cenią sobie jej prostotę, intuicyjność. Doceniają też różnorodność możliwości bankowania, które daje swoim użytkownikom i zwinność, z jaką dostosowuje się do ich potrzeb. Mamy na to już 4 mln dowodów i to nie jest nasze ostatnie słowo – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Aplikacja nieustannie się rozwija zarówno pod względem dostępnych funkcji i liczby transakcji, ale też grona użytkowników, którzy z niej korzystają na co dzień. W każdym tygodniu klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo logują się do IKO nawet 18,7 milionów razy.

Klienci chętnie korzystają z IKO. To wszystko przekłada się na również na rekordową liczbę transakcji mobilnych i szybko rosnącą sprzedaż w tym kanale - informuje Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Łącznie w ciągu 6 lat klienci wykonali za pomocą IKO blisko 290 milionów transakcji mobilnych. Aplikacja jest używana najczęściej do dokonywania przelewów, płatności w internecie oraz płatności zbliżeniowych. Dziś klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo, korzystający z IKO, płacą w internecie co pół sekundy, w każdej minucie zlecają 140 przelewów, co godzinę logują się do aplikacji blisko 100 tysięcy razy, a w ciągu doby bank notuje nawet 7,4 mln tapnięć.

Dużą popularnością cieszy się możliwość kupienia biletu komunikacyjnego. Od startu usługi w lipcu 2019 roku użytkownicy IKO kupili w ten sposób ponad 558 tys. biletów – najczęściej z tej możliwości korzystano w Warszawie i Krakowie. Poza biletami, bank udostępnił w tym roku kilka innych nowości, z których chętnie korzystają klienci, takich jak dostęp do mobilnej autoryzacji, możliwość kupowania ubezpieczeń komunikacyjnych, złożenia wniosku o konto walutowe, limit odnawialny i zmianę limitu odnawialnego, kartę kredytową i zmianę limitu karty czy podłączenia karty kredytowej jako źródło dla transakcji BLIK.

Jeszcze w tym roku bank planuje uruchomić kilka kolejnych rozwiązań w IKO jak bilety parkingowe, możliwość aktywacji aplikacji na zagranicznych numerach telefonów oraz zakupy bez kodu BLIK – w przypadku płatności powtarzalnych.

