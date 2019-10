Kolej: szybsza Trasa Warszawa - Białystok

Drugim mostem na Bugu pociągi przejadą na początku 2020 roku, dzięki niemu zniknie tzw. wąskie gardło na jednotorowej dotychczas przeprawie na odcinku Sadowne - Czyżew - wynika z poniedziałkowego komunikatu PKP PLK

Jak wyjaśnił zarządca infrastruktury, dzięki budowie dwóch mostów na Bugu, linia kolejowa będzie dwutorowa na całej trasie łączącej Warszawę z Białymstokiem. Dotychczas przeprawa stanowiła tzw. wąskie gardło, gdyż linia zwężała się do jednego toru. Już od marca pociągi pokonują Bug nowym, 300 metrowym mostem kolejowym. Na początku 2020 r. pociągi pojadą drugim torem po bliźniaczym obiekcie.

Przeprowadzono najważniejszy etap prac przy kolejowej przeprawie. Na wybudowane filary nasunięto 5 sześćdziesięciometrowych przęseł łukowych o wysokości ponad 12 m i wadze - każde ponad 300 ton. Jedno przęsło nasuwano około 12 godzin. Teraz most będzie przygotowany do ułożenia toru - poinformowano.

Spółka dodała, że most kolejowy na Bugu to najdłuższy obiekt inżynieryjny na linii kolejowej łączącej Warszawę i Białystok. Wybudowano go wykorzystując specjalną konstrukcję tzw. łuk Langera. Dzięki temu jest lżejszy lecz bardziej wytrzymały od poprzednika.

Jak wyjaśniono, odcinek Sadowne-Czyżew to kolejny modernizowany fragment Rail Baltica - linii łączącej Mazowsze i Podlasie oraz w ruchu międzynarodowym przygotowywanej do połączenia krajów nadbałtyckich ze środkową Europą. Nowe perony pojawiły się już w Małkini i w Sadownem. Pociągi jadą nowym torem, m.in. po nowych mostach na Bugu, Bojewce i Nowej Treblince.

PKP PLK poinformowały ponadto, że z końcem 2019 r. planowany jest dwutorowy ruch pociągów od Małkini do Czyżewa. Po zakończeniu modernizacji, z Warszawy do Białegostoku pasażerowie mają dojechać poniżej dwóch godzin. Wartość prac to 569 mln zł netto.

PAP, mw