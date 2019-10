Wysyłamy mniej jaj za granicę

W 2018 roku Polska sprzedała za granicę o 23 proc. mniej jaj niż w rekordowym 2017 r. „To najsłabszy wynik od 2014 r. ” - oceniła Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

W ub. roku z Polski wywieziono 199,4 tys. ton jaj.

W opinii Izby, gorszy ubiegłoroczny wynik w eksporcie nie jest zaskakujący, bo 2017 r. należał do rekordowych z uwagi na deficyt jaj w Unii Europejskiej będący konsekwencją tzw.afery fipronilowej. Chodzi zakażenie jaj fipronilem, środkiem służącym do zwalczania wszy, kleszczy i roztoczy. Może on być używany w UE w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności. Wówczas zapotrzebowanie na jaja w UE znacząco wzrosło i sprzedaż szła pełną parą. Jak zaznaczyła KIPDiP, wynik w ubiegłym roku był niższy niż w latach 2015 - 2016, co można tłumaczyć „wpływem nieprzewidzianych zdarzeń rynkowych”.

Izba przypomniała, że w 2015 r. zamieszanie na światowym rynku jaj wywołała grypa ptaków w Stanach Zjednoczonych, co jeszcze w pierwszej połowie 2016 roku napędzało sprzedaż z Polski. Dopiero w drugiej połowie roku 2016 eksport nieco osłabł, aż do momentu wykrycia tzw. afery fipronilowej.

Zdaniem Izby przez trzy lata eksportem na rynkach międzynarodowych rządziły zjawiska losowe, co wpływało na obroty handlowe polskich firm. Izba zauważyła, że mimo spadku eksportu ubiegłoroczna sprzedaż na zagraniczne rynki wróciła do „pewnej równowagi”.

Polska jest jednym z największych producentów jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej i liczącym się eksporterem jaj w skorupkach. Eksportujemy jaja niemal wyłącznie do krajów Wspólnoty. Najwięcej w ubiegłym roku rodzime firmy sprzedały ich do Holandii, Niemiec i Włoch. Udział eksportu do państw trzecich w wolumenie wywozu ogółem nie przekraczał 1 proc. Nie wyklucza to obecności polskich jaj poza Europą, dzięki reeksportowi polskiego towaru przez europejskich traderów - poinformowała Izba.

PAP/ as/