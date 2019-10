Kwieciński mówi wprost: mBank powinien trafić w krajowe ręce

Jest zrozumiałe, że jako rząd jesteśmy zainteresowani, żeby te aktywa przeszły w ręce instytucji, które są bardziej krajowe aniżeli zagraniczne - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, odnosząc się do nieoficjalnych informacji o możliwości kupna mBanku przez PZU.

Minister odniósł się do spekulacji dotyczących przyszłości mBanku i doniesień medialnych, z których wynika, że mBank może kupić PZU lub kontrolowany przez ubezpieczyciela bank Alior.

My jako państwo Polskie, mam na myśli nie tylko rząd, ale i instytucje finansowe, patrzymy, co się dzieje na rynku. I jeżeli pojawiają się jakieś ciekawe aktywa instytucji finansowych, powinniśmy być tego typu aktywami zainteresowani. Również nasze krajowe instytucje powinny być tym zainteresowane, bo to najczęściej dochodzi do przejęcia tego typu aktywów nie przez rząd, tylko przez instytucje finansowe” - powiedział minister.