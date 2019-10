Daniel Obajtek: Orlen dalej będzie w Formule 1

Jaka będzie przyszłość Roberta Kubicy w Formule 1? Kierowca na dwa dni odwiedził Warszawę, przy okazji biorąc udział we wręczeniu nagród zwycięzcom loterii Orlenu. Była to także możliwość skomentowania partnerstwa na linii Orlen – Kubica.

W urczystości udział wziął również Daniel Obajtek, który podkreślił, że koncern na partnerstwie skorzystał we dwóch wymiarach: biznesowym i wizerunkowym.

To kolejny wspaniały dzień, promujący czempiona polskiej gospodarki. Promujemy nasz kraj i promujemy siebie i mamy efekty tej promocji i są to efekty nie tylko wizerunkowej, ale również biznesowe. To była dobra decyzja i pokazują to wyniki firmy. Ta loteria cieszy się olbrzymią popularnością. Wydaliśmy już 20 mln zdrapek. Mamy powody do tego by inwestować jeszcze bardziej w sport i zadania społeczne – powiedział.