Tradycyjne paliwa, a zmiany klimatu

CO2 - W jakiej skali przyrasta jego poziom? Dlaczego przyrasta? Co to oznacza dla naszej planety? Co może zrobić szeregowy obywatel? Co to jest paliwo alkiletowe?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. IPCC) w swoim ostatnim raporcie podaje, że zachodzące zmiany klimatyczne są niezaprzeczalnym faktem. Globalna temperatura wzrosła o 0,8 °C, a poziom wód podniósł się o 22 centymetry na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Główną przyczyną jest wzrost poziomu stężenia dwutlenku węgla CO2 i metanu, których ilość w atmosferze istotnie reguluje klimat na kuli ziemskiej. Pod koniec XXI wieku temperatura powierzchni, w zależności od natężenia emisji gazów cieplarnianych, może wzrosnąć o kilka stopni Celsjusza, a poziom mórz nawet o kilkadziesiąt centymetrów.

Co dla planety oznacza wzrost poziomu CO2? Zachodzi reakcja sprzężona, globalna temperatura podnosi się, a im wyższa temperatura, tym mniejsza absorpcja szkodliwego CO2 w naturalny sposób pochłanianego przez oceany. Do tego postępująca redukcja obszarów leśnych dodatkowo podniesie wskaźniki poziomu gazów cieplarnianych.

Naukowcy są zgodni, że największą rolę w emitowaniu CO2 i szkodliwych substancji odgrywa zużycie paliw kopalnianych, gros emisji jest generowane przez produkcję energii, przemysł i transport. Na dodatek, emisja CO2 w powietrzu rośnie, gdyż państwa rozwinięte nadal stawiają na agresywny rozwój, bez dostatecznego rozważenia konsekwencji tak szybkiego tempa wzrostu gospodarczego, opartego na tradycyjnych źródłach energii.

Co możemy zrobić już dziś by choćby zredukować proces wzrostu emisji CO2? Szeregowy obywatel, coraz bardziej świadomy zachodzących na naszych oczach zmian klimatycznych, często staje przed wyborem dobrania do swoich potrzeb produktu ekologicznego. Zmiany klimatu to już nieuchronny fakt, ale możemy jeszcze spowolnić ten proces i dać rządom czas na wprowadzenie strukturalnych rozwiązań.

Sposobem na redukcję emisji zanieczyszczeń jest stosowanie silników napędzanych alternatywnymi do tradycyjnych paliw. Przykładem jest pochodzące ze Skandynawii paliwo alkilatowe.

Co prawda rozwiązania na szeroką skalę dla pojazdów są jeszcze w fazie testów, ale dla mniejszych silników w kosiarkach, piłach spalinowych, quadach i motorówkach ekologiczne paliwo alkilatowe jest już powszechnie stosowane w krajach skandynawskich – mówi Janusz Pilarczyk, Dyrektor Produkcyjno-Badawczy w Warter Fuels.

Dyrektor Water Fuels zwraca uwagę, że silniki urządzeń ogrodniczych emitują wysoki poziom tlenku węgla, lotnych związków organicznych i tlenków azotu.

Paliwo Warter Pro to nie tylko dbałość o środowisko, gdyż paliwa alkilatowe emitują do 99 proc. mniej szkodliwych substancji, które wpływają na wzrost efektu ocieplania się klimatu. To również troska o zdrowie użytkownika poprzez ograniczenie wdychania związków toksycznych, mających działanie rakotwórcze – dodaje Janusz Pilarczyk.

Paliwa Warter Pro zostały wprowadzone na polski rynek w połowie tego roku.