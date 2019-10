Ekonomiści PKO BP: wzrost PKB o 4,3 proc. niezagrożony

Wzrost realnego PKB osiągnie 4,3 proc. w 2019 r. i 3,7 proc. 2020 r. - oceniają ekonomiści PKO BP. Wskazują równocześnie na pogorszenie koniunktury u naszych partnerów handlowych.

Utrzymaniu wzrostu PKB sprzyja sytuacja wewnętrzna w Polsce, m.in. realizacja pakietu fiskalnego stymuluje popyt wewnętrzny, a podwyższenie płacy minimalnej będzie dodatkowym wsparciem dla konsumpcji w 2020 roku - napisali ekonomiści w swojej analizie.

Niemniej krajowa gospodarka zaczyna odczuwać skutki trwającego ponad rok pogorszenia koniunktury w Niemczech. „Wskazuje na to stopniowe pogorszenie wyników przetwórstwa przemysłowego i eksportu. Pozostajemy jednak relatywnie odporni na osłabienie popytu zewnętrznego.

Ekonomiści nie przewidują zmian w polityce pieniężnej RPP.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to stabilizacja stóp procentowych NBP co najmniej do końca 2020. Wysoka inflacja i obawy o stabilność systemu finansowego wykluczają obniżki stóp, a osłabienie wzrostu gospodarczego i polityka pieniężna głównych banków centralnych ograniczają prawdopodobieństwo podwyżki” - oceniają eksperci PKO BP.

Główny ekonomista banku Piotr Bujak zwrócił uwagę, że stan finansów publicznych jest najlepszy w historii, co pokazują opublikowane dane Eurostatu ws. sektora finansów publicznych. „Pomimo negatywnych tendencji w handlu zagranicznym deficyt na rachunku obrotów bieżących nie przekroczy 1 proc. PKB, a zadłużenie zagraniczne w relacji do PKB pozostanie w trendzie spadkowym. Dalsza poprawa efektywności podatkowo-składkowej, korzystna podatkowo struktura wzrostu gospodarczego oraz czynniki jednorazowe pozwolą ponownie wyraźnie ograniczyć deficyt fiskalny (0,5 proc. PKB w 2020) oraz utrzymać wyraźnie spadkowy trend relacji długu publicznego do PKB komentuje ekonomista.

(PAP),DS