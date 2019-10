Państwa NATO zajmą się 5G

Ministrowie obrony państw NATO mają na czwartkowo-piątkowym spotkaniu w Brukseli uzgodnić warunki w sprawie odporności cywilnej infrastruktury telekomunikacyjnej - poinformował w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. W tle jest kwestia dopuszczania firm z Chin do budowy sieci 5G.

Choć amerykańskie władze naciskają na sojuszników, by wykluczyli dostawców sprzętu telekomunikacyjnego z Chin - m.in. Huawei i ZTE - z udziału w lokalnych wdrożeniach technologii 5G, to do tej pory NATO się nie zajmowało tym problemem.

Kwestia infrastruktury cywilnej to odpowiedzialność poszczególnych krajów. Jednak zgodnie z art. 3 naszego traktatu założycielskiego zachowanie odporności jest częścią zobowiązania każdego państwa wobec Sojuszu i wobec siebie nawzajem. Dlatego ministrowie obrony NATO uzgodnią aktualizację naszych podstawowych wymogów dotyczących telekomunikacji cywilnej - poinformował na konferencji prasowej w Brukseli Stoltenberg.

Jak przekonywał wymogi te nie są skierowane ani przeciwko konkretnemu krajowi, ani konkretnej firmie. NATO chce, by wszystkie kraje miały niezawodne systemy telekomunikacyjne w czasie pokoju, a co za tym idzie także w czasie konfliktu. Sekretarz generalny podkreślał, że chodzi również o sieci 5G.

Rozwój tej sieci nowej generacji, która ma m.in. usprawnić ruch samochodów autonomicznych oraz przepływ informacji między maszynami w czasie rzeczywistym jest postrzegany jako szansa na skok technologiczny.

Stany Zjednoczone argumentują, że wykluczenie firm z Chin ma zapewnić, że informacje wymieniane za pośrednictwem urządzeń korzystających z 5G nie będą przekazywane „tylnymi drzwiami” do władz chińskich. Nie wszystkie państwa zachodnie podzielają ten punkt widzenia dostrzegając w amerykańskich zabiegach raczej starania protekcjonistyczne, niż mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

NATO chce, żeby kraje należące do Sojuszu miały solidne opcje przywracania systemów w przypadku ich zakłóceń i awarii, a także priorytetowy dostęp dla organów krajowych do sieci komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Chodzi też o dokładne plany zarządzania ryzykiem i przygotowanie odpowiednich środków awaryjnych oraz dzielenie się odpowiednimi informacjami przez rządy i w sektorze prywatnym.

To ważne, bo to sposób na to, byśmy upewnili się, że mamy odporne, bezpieczne i zabezpieczone sieci telekomunikacyjne, włączając w to 5G, w czasie pokoju, ale też w czasie kryzysu, czy konfliktu - podkreślał Stoltenberg.

Jak przekonywał to analogiczna sytuacja do tej, która jest związana z innymi elementami cywilnej infrastruktury, np. opieki zdrowotnej, energetyki, czy transportu. „W czasie konfliktu ta infrastruktura jest niezwykle ważna dla operacji wojskowych” - podkreślał sekretarz generalny NATO.

Jego zdaniem państwa należące do Sojuszu powinny też przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka dla systemów komunikacyjnych związanych z cyberzagrożeniami. Badane miałyby być też konsekwencje posiadania lub kontrolowania elementów sieci przez zagraniczne firmy.