Nasze stanowisko jest niezmienne: pan premier Mateusz Morawiecki pozostanie premierem rządu - powiedział w czwartek zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Fogiel był gościem radiowej „Jedynki”. Pytany, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podtrzymuje zdanie, że najlepszym i najbardziej naturalnym kandydatem na szefa nowego rządu jest Mateusz Morawiecki odpowiedział, że takie zdanie podtrzymuje nie tylko prezes partii, ale także całe jej kierownictwo.

„Nasze stanowisko jest niezmienne. Pan premier Mateusz Morawiecki pozostanie premierem rządu” - zapewnił. „Jestem przekonany, że jest co do tego zgoda” - dodał, dopytywany o rozmowy na ten temat z koalicjantami PiS - Solidarną Polską i Porozumieniem.

Odnosząc się do rozmów Zjednoczonej Prawicy dotyczących składu nowego rządu zapewniał, że nie są one „szorstkie”. „Sprawą naturalną w polityce jest to, że dochodzi do jakichś dyskusji czy negocjacji; zwłaszcza w sytuacji pewnego restartu, jakim są zawsze wybory” - mówił. Jak dodał - „obraz, który kreują media - krwawych walk frakcyjnych czy niesamowitych kłótni w gronie Zjednoczonej Prawicy nie oddaje rzeczywistości”.

Pytany o skład nowego rządu powiedział, że „trzęsienia ziemi by nie oczekiwał”. Przypomniał, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego zmiany w Radzie Ministrów zostały już dokonane.

PAP/ as/