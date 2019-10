Odzieżowy gigant z Polski będzie eko

100% opakowań przyjaznych środowisku i 50% udziału kolekcji ekologicznych we flagowej marce Reserved do 2025 roku oraz zmniejszenie śladu węglowego – to najważniejsze cele strategii zrównoważonego rozwoju, ogłoszonej właśnie przez polskiego producenta odzieży. Zwrot w kierunku ekologii to odpowiedź LPP na nowe wyzwania pojawiające się w branży modowej. Gdańska firma kontynuuje również inwestycje w nowe technologie – właśnie zakończyła najszybsze na świecie wdrożenie elektronicznych metek (tzw. RFID) w sieci Reserved w Polsce.

Globalne wyzwania środowiskowe zmieniają oblicze branży modowej. Przyszłość rynku za kilka lat zależy od tego, czy producenci wezmą na siebie większą odpowiedzialność za ludzi i otoczenie. To oznacza konieczność podejmowania strategicznych decyzji, które determinują zmiany w całym łańcuchu wartości. W końcu moda przyjazna środowisku to coś więcej niż tylko T-shirt z organicznej bawełny. Jej rzeczywisty wpływ na otoczenie to suma wielu elementów – od wyboru surowców, dostawców, poprzez transport i logistykę, aż po sieć sprzedaży. W obliczu wyzwań klimatycznych polska firma odzieżowa LPP chce ograniczyć swój wpływ na środowisko i deklaruje wyraźny zwrot w kierunku ekologii za sprawą nowej strategii zrównoważonego rozwoju.

Dokonujemy fundamentalnej zmiany w naszym podejściu do prowadzenia biznesu – mówi Marek Piechocki, prezes i założyciel LPP. - W ostatnich latach zrobiliśmy sporo w obszarze zrównoważonego rozwoju, systematycznie zwiększając udział kolekcji eko, czy intensywnie pracując na rzecz poprawy warunków pracy u naszych dostawców. Ale dziś chcemy zrobić kolejny krok i odpowiedzialność za ludzi oraz środowisko uczynić integralnym elementem naszej strategii rozwojowej – dodaje Marek Piechocki. - LPP jest firmą rodzinną. Czujemy więc szczególną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i warunki, w jakich przyjdzie im żyć. Jako współzałożyciel LPP, prezes, ale także ojciec i dziadek, realizację celów zapisanych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju traktuję jako osobiste zobowiązanie.

Strategia zrównoważonego rozwoju LPP na lata 2020-2025 uwzględnia zmiany w czterech obszarach, nad których realizacją czuwać będzie nowo utworzony Dział Zrównoważonego Rozwoju. Najbardziej znaczące i szeroko zakrojone działania będą obejmowały produkcję przyjazną środowisku. W 2021 roku co czwarty produkt polskiej firmy będzie oznaczony metką Eco Aware, a już rok później w salonie każdej z pięciu marek LPP wprowadzony zostanie system zbiórki odzieży używanej.

Równocześnie spółka zamierza zainwestować milion złotych w technologie pozwalające w przyszłości utylizować odpady tekstylne. Celami długofalowymi na 2025 rok jest redukcja emisji CO2 o 15% i zwiększenie udziału kolekcji ekologicznych w Reserved do 50% (dziś sprzedaż marki odpowiada za około 40% przychodów grupy). W ramach nowej strategii spółka położy także nacisk na bezpieczeństwo chemiczne produkcji, a już w 2020 roku – jako pierwsza polska firma – dołączy do programu ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), czym zobowiąże się do wypełnienia rygorystycznych standardów w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw.

Trzecim filarem zmian w LPP będzie eliminacja plastikowych opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu, którą jeszcze w tym roku zapoczątkowało przystąpienie do inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment. We wrześniu br. foliowe torby zakupowe zniknęły z salonów w Polsce, a do 2025 roku firma wyeliminuje niepodlegające cyrkularności opakowania z całej sieci sprzedaży i łańcucha dostaw. Będzie korzystać wyłącznie z plastiku spełniającego jedno z kryteriów: w 100% nadającego się do ponownego użycia, poddającego się recyklingowi lub kompostowaniu. Nowa strategia zapowiada również ekologiczne rozwiązania w budynkach centrali i sieci sprzedaży. W 2021 roku 100% energii zasilającej serwery firmy i sklepy internetowe będzie pochodziło z zielonych źródeł. Z kolei w 2023 roku wszystkie nowe budynki firmy będą już objęte certyfikatami ekologicznymi.

Polski producent odzieży już od jakiegoś czasu realizuje zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce biznesowej. Przykładem ich zastosowania w łańcuchu dostaw LPP może być znajdujący się w fazie projektowania park logistyczny w Brześciu Kujawskim. Flagowy projekt gdańskiej spółki będzie pierwszym w Polsce obiektem magazynowym posiadającym międzynarodowy certyfikat WELL. Certyfikacja ta potwierdza pozytywny wpływ miejsca pracy na zdrowie i samopoczucie ludzi i do tej pory była stosowana jedynie w budynkach biurowych. Inwestycja o wartości 860 mln zł zostanie zakończona w 2022 roku.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat LPP zainicjowało również szereg działań proekologicznych. W swoich kolekcjach wykorzystuje bawełnę organiczną, TencelTM Lyocell pozyskiwany z celulozy drzewnej, organiczny len, czy włókna z recyklingu np. poliester z butelek. Dostawy e-commerce marek Reserved i Mohito realizowane są tylko w opakowaniach wykonanych z makulatury. W kilkudziesięciu salonach Reserved, Mohito i House prowadzona jest zbiórka odzieży używanej, która trafia do osób potrzebujących. Firma kontroluje także bezpieczeństwo i wpływ na otoczenie w łańcuchu dostaw – od 2013 roku gdańska spółka przeznaczyła na ten cel ponad 20,5 mln zł. Równolegle do realizacji nowej strategii, LPP zamierza utrzymać dynamikę rozwoju biznesowego, głównie za sprawą inwestycji w nowe technologie. Polski producent zakończył proces wdrażania RFID w marce Reserved w Polsce.

Możemy śmiało powiedzieć, że to najszybsze wdrożenie RFID na świecie. W podobnej skali taki proces zajmuje zazwyczaj około 2-3 lata. Ten krok milowy stawia nas w pozycji lidera branży Fashion Tech w Polsce – komentuje Jacek Kujawa, wiceprezes LPP ds. IT. - Przed nami czas na pierwszy bilans korzyści – możemy dokładnie kontrolować to, co jest na sali sprzedaży i osiągamy blisko 100% zgodności z naszymi założeniami. To oznacza poprawę dostępności towaru dla klientów o około 15%. Elektroniczne metki usprawniają także procesy w salonie i mają korzystny wpływ na doświadczenia zakupowe naszych klientów – proces inwentaryzacji skrócił się około 100-krotnie, a czas rejestracji towaru przy kasie zmniejszył o około 70% - dodaje Jacek Kujawa.

W kolejnych latach spółka planuje wdrożenie RFID w pozostałych markach i będzie analizować kolejne możliwości, jakie stwarza wykorzystanie elektronicznych metek. Z perspektywy strategii omnichannelowej istotną funkcjonalnością będzie potencjalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej w sklepach i realizacja dostaw online bezpośrednio z salonu. To wpłynie na szybkość realizacji zamówień, ale także redukcję emisji CO2 wynikającą z ograniczenia transportu.

LPP/ as/