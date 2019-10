Katowice: Nastąpi powiększenie strefy płatnego parkowania

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Katowicach na południe - to najważniejsza spośród zmian zasad parkowania w stolicy woj. śląskiego, które przyjęli w czwartek tamtejsi radni.

Według wcześniejszych informacji katowickiego magistratu, uchwała „porządkująca strefę płatnego parkowania” ma być pierwszym elementem zmian w polityce parkingowej Katowic.

Główną zmianą w przyjętej w czwartek uchwale jest rozszerzenie dotychczasowej strefy płatnego parkowania obejmującej centrum tego miasta oraz podzielenie jej na dwie podstrefy: „Śródmieście” i „Ceglana - Wita Stwosza”.

Granice w podstrefie „Śródmieście” (pokrywającej się z dotychczasową strefą) wyznaczają ulice: Mikołowska, Żwirki i Wigury, Kościuszki, pl. Karola Miarki, Kochanowskiego, Jagiellońska, Lompy, Dąbrowskiego, Francuska, Warszawska, Szkolna, Moniuszki, Uniwersytecka, Piastowska, al. Korfantego, Skargi, Sokolska, Mickiewicza, Sobieskiego, Gliwicka, pl. Wolności, Sądowa.

Opłaty tam pozostaną bez zmian - za postój do godziny - 2,00 zł, za drugą rozpoczętą godzinę 2,40 zł, za trzecią rozpoczętą godzinę 2,80 zł, za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł.

Dla nowej podstrefy „Ceglana-Wita Stwosza” (ul. Ceglana na odcinku od ul. Meteorologów do ul. Kościuszki oraz ul. Wita Stwosza od ul. Ceglanej do wiaduktu nad autostradą A4) uchwalono stawki: za postój do godziny 3 zł, za drugą rozpoczętą godzinę 3,60 zł, za trzecią - 4,20 zł, a za każdą kolejną - 3 zł.

W kontekście planów utworzenia nowej podstrefy wzdłuż ul. Ceglanej i ul. Wita Stwosza miasto przypominało, że podczas przebudowy tamtejszego układu drogowego utworzono 308 miejsc parkingowych. Wprowadzenie tam opłat za parkowanie ma wymusić rotację pojazdów, aby ułatwić znalezienie miejsca odwiedzającym pobliskie szpitale i lokale usługowe.

Czwartkowa uchwała zmieniła też kryteria przyznawania i opłaty za tzw. „karty przedsiębiorcy”, m.in. zmieniono opłatę za jej wydanie, zrównując ją z opłatą za czasowe stanowisko postojowe.

Miasto, rozpoczynając prace nad rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w lipcu br. sygnalizowało przygotowywanie tzw. dialogu technicznego w obszarach: polityki parkingowej oraz nowego kształtu obsługi transportem zbiorowym - w związku z planowanym uruchomieniem budowanych centrów przesiadkowych.

W zakresie polityki parkingowej przewidziano zaplanowanie na nowo strefy płatnego parkowania oraz ukształtowanie nowego systemu opłat w Śródmieściu, z uwzględnieniem ulg dla mieszkańców strefy i Katowic. Na podstawie pozyskanych w trakcie prac danych wprowadzane mają być kolejne zmiany w centrum, w tym także w tzw. Strefie Kultury.

Od końca lipca oraz na przełomie września i października projekt uchwały dwukrotnie po dwa tygodnie widniał na katowickiej Platformie Konsultacji Społecznych (pks.katowice.eu), gdzie organizacje pożytku publicznego mogły przekazywać swoje uwagi (żadna z nich nie zrobiła tego).

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego. Katowiccy samorządowcy spodziewają się, że może to nastąpić z początkiem grudnia br.

PAP, KG