PKO BP rozmawiał ze swoimi światowymi partnerami o bankowości przyszłości

PKO BP, który w tej chwili jest liderem polskiej bankowości pod względem wielkości aktywów z 17,1 proc. udziałem w krajowym rynku jet też zdecydowanym nr 1 w bankowości mobilne. Posiada już 25 proc. rynku mobilnego.

Na trzecim międzynarodowym seminarium zorganizowanym w Warszawie 24 października PKO BP gościł przedstawicieli ponad 100 banków międzynarodowych, które są bankami-partnerami w zakresie międzynarodowych transakcji walutowych czy też płatności w wymianie międzynarodowej. Jak powiedział Radosław Ptaszek, szef bankowości międzynarodowej PKO BP, bank obecnie współpracuje z blisko 1300 bankami na całym świecie, realizującymi transakcje międzynarodowe w niemal wszystkich walutach.

Wiceprezes PKO BP na seminarium zaprezentował jego uczestnikom sytuację makroekonomiczną w Polsce i w sektorze bankowym. Najważniejsze konkluzje jego prezentacji dotyczące polskiej ekonomii napawają optymizmem. Przede wszystkim - polska gospodarka od 27 lat nieustannie rośnie. Wysoka dynamika PKB i wzrost wydajności pracy spowodował gwałtowny wzrost dochodów polskich gospodarstw (około 40 proc. ) i ich zamożności. A co za tym idzie konsumpcji. Kolejny ważny czynniki wpływający na gospodarkę i pośrednio na sektor bankowy to malejące bezrobocie, które w okresie transformacji spadło z blisko 20 proc. do 5,1 proc. w chwili obecnej.

Te wszystkie czynniki miały wpływ na stan i pozycję polskiej bankowości. Według Jakuba Papierskiego jest ona generalnie podzielona na korporacyjną i prywatną, obsługująca gospodarstwa domowe. W porównaniu do bankowości w Europie Zachodniej pozostaje wciąż mało skoncentrowana. Na pięć czołowych banków przypada jedynie 30 proc. aktywów. Wciąż niski pozostaje w Polsce wskaźnik między wysokością PKB a wartością udzielonych kredytów. W Polsce relacja ta wynosi 60,2 proc. wobec 106 proc. w strefie Euro i 123 proc. we Francji.PKO Bank Polski

Polski sektor bankowy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w Europie - mówi wiceprezes Jakub Papierski. Jakość usług oferowanych przez PKO Bank Polski doceniają globalne i największe regionalne banki, które wybierają nas jako wyłącznego partnera do współpracy w Polsce.

Kolejni prelegenci seminarium mówili o sztucznej inteligencji, o transformacji - od bankowości tradycyjnej do cyfrowej i ochronie firmy przed zagrożeniami ze strony hakerów.

W zakresie transformacji cyfrowej PKO BP wiedzie na krajowym rynku prym. Przykładem jest segment klientów mobilnych (IKO). Dzisiaj bank posiada to już 4 miliony aktywnych aplikacji! IKO pozostaje najpopularniejszą na rynku i najlepiej ocenianą przez użytkowników aplikacją bankowości mobilnej w Polsce.

PKO BP obok Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) jest też zaangażowany w projekt Chmury Krajowej, którego strategicznym partnerem jest Google.Projekt ma pomóc nie tylko dygitalizacji bankowości ale też całej polskiej gospodarki.

Dariusz Styczek