Hybrydy wobec nowelizacji akcyzy

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada, że stawki podatku akcyzowego na nowe auta hybrydowe zostaną obniżone o 50 proc., wpłynie na wzrost krajowego rynku używanych hybryd, przewiduje AAA Auto.

O tym, że nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym może się przyczynić do wzrostu zainteresowania autami hybrydowymi, a zwłaszcza konstrukcjami typu tzw. miękka hybryda, pisaliśmy szerzej niedawno w artykule Czy polubimy miękkie hybrydy?

Do tej pory stawka podatku akcyzowego na nowe i samochody przy pojemności poniżej lub równej 2 000 cm3 wynosiła 3,1 proc., a powyżej tej pojemności - 18,6 proc. W przypadku aut hybrydowych do tej pory podatek akcyzowy nie był pobierany. Jeśli nowa ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP, niższa stawka podatku ma wynosić 1,55 proc., a wyższa - 9,3 proc. De facto będzie to oznaczało, wzrost opłat celnych, jeśli za punkt odniesienia w przypadku hybryd przyjąć, że obecnie stawka akcyzy jest w praktyce zerowa.

Jednak jeśli przyjąć, że szklanka jest do połowy pełna, czyli że punktem odniesienia byłaby dla hybryd taka sama akcyza, jak dla tradycyjnych aut z silnikiem spalinowym, to można pokusić się o następującą opinię:

Jestem przekonana, że dzięki obniżeniu akcyzy na nowe auta hybrydowe, polscy kierowcy częściej będą decydować się na zakup takich pojazdów. Tym samym zwiększy się podaż hybryd na rynku aut używanych, a ich ceny spadną. To bardzo dobra decyzja, ponieważ dzięki niższej cenie po polskich drogach będzie jeździło więcej nowoczesnych, bezpiecznych, prawie nowych aut używanych - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto Karolina Topolova.

Jak podaje Aures Holdings, od początku roku w Polsce pojawiło się prawie 12 tys. ofert sprzedaży używanych aut hybrydowych, co stanowiło 0,5 proc. całkowitej liczby ofert sprzedaży samochodów używanych ze wszystkimi typami silników. Mediana ceny oferowanego samochodu hybrydowego na sprzedaż w tym okresie wynosiła 79 900 zł, mediana przebiegu - 58 241 km, a mediana rocznika produkcji - 2,6 lat, podała spółka.

Najwięcej ofert sprzedaży używanych samochodów hybrydowych od stycznia do września tego roku pojawiło się w województwie mazowieckim (3 676 ofert), a najmniej w województwie opolskim (103 oferty). Najdroższe auta hybrydowe oferowano w województwie pomorskim (mediana ceny: 89 550 zł), a najtańsze w lubelskim (59 900 zł), podano również.

