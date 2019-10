Polacy nagminnie nie płacą za kablówkę

Do ponad 143 mln zł wzrosły przez ostatni rok długi rodaków wobec firm dostarczających sygnał telewizyjny - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wartość rachunków nieopłaconych przez jedną osobę to średnio ok. 2 tys. zł, a najwięcej telewizyjnych dłużników jest na Górnym Śląsku.

Jak wskazało Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor), co piąty badany nie widzi nic złego w niepłaceniu rachunków za telewizję kablową czy satelitarną.

Najwyższe łączne zaległości i najwięcej telewizyjnych dłużników przypada na Górny Śląsk - 19,5 mln zł i 9,3 tys. osób, drugi jest Dolny Śląsk - 18,1 mln zł i 9 tys. dłużników, a trzecie Mazowsze - 17,5 mln zł i niemal 9 tys. niepłacących. Kolejne miejsca zajmują: Wielkopolska, województwo łódzkie i Pomorze.

BIG InfoMonitor wyliczył, że zaległości rodaków z tytułu nieopłaconych rachunków za telewizję kablową i satelitarną przez ostatni rok prawie się podwoiły z 78,5 mln zł do ponad 143,2. Średnia wartość rachunków nieopłaconych przez jedną osobę wynosi niemal 2 tys. zł, czyli tyle, ile przeciętnie przeznaczamy na zakup nowego telewizora.

Zdaniem ekspertów BIG wzrost tego typu zaległości można częściowo tłumaczyć niefrasobliwym podejściem rodaków do opłacania rachunków za telewizję. O ile bowiem niepłacenie alimentów potępia 91 proc., czynszu 88 proc., a kredytów oraz rachunków za prąd czy gaz po 85 proc. respondentów, to rachunki telewizyjne zebrały 78 proc. podobnych opinii - wskazali.

W badaniu Quality Watch przeprowadzonym na zlecenie BIG InfoMonitor 22 proc. respondentów odpowiedziało, że „nie ma szczególnie nic złego w niepłaceniu za sygnał TV”.

W sumie w BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 72,1 tys. telewidzów niepłacących rachunków - wynika z danych BIG. W ciągu roku ich liczba wzrosła o ponad 29 tys. (67 proc.). Częściej nie płacą panowie, którzy oglądają telewizję rzadziej niż kobiety. „Przeciętnie z pilotem w ręku spędzamy dziennie 4 godziny i 17 minut, czyli połowę czasu przeznaczonego na wypoczynek. Są jednak i tacy, którzy siedzą przed ekranem po 8 godzin” - powiedziała PAP Halina Kochalska z BIG.

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, poza niepłacącymi rachunków za telewizję kablową i satelitarną konsumentami, są także firmy. Ich łączne zadłużenie z tego tytułu przekroczyło 2,7 mln zł. Nie płaci 626 firm, ale liczba ta w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 119 przedsiębiorstw, natomiast w przypadku konsumentów stale rośnie.

(PAP), DS