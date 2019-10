Więcej pociągów na Wszystkich Świętych i 11 listopada

PKP Intercity uruchamia dodatkowe pociągi na długie weekendy listopadowe w okolicach Wszystkich Świętych i Narodowego Święta Niepodległości - podał w piątek przewoźnik.

Na największych dworcach do dyspozycji podróżnych będą też informatorzy mobilni, którzy pomogą np. ustalić dogodne przesiadki.

PKP Intercity zaplanowało uruchomienie dodatkowych pociągów: IC Odra relacji Warszawa - Wrocław - 2 listopada; IC Odra relacji Wrocław - Warszawa - 3 listopada; EIC Ślęża relacji Wrocław - Gdynia - 2 i 9 listopada; EIC Ślęża relacji Gdynia - Wrocław - 3 i 11 listopada; TLK Jagna relacji Łódź - Gdynia i Gdynia - Łódź - 1, 3, 9 i 11 listopada; TLK Zamoyski relacji Przemyśl - Kraków - 3 i 11 listopada; TLK Malinowski BIS relacji Kraków - Warszawa - 3 i 11 listopada; TLK Pobrzeże BIS relacji Łódź - Warszawa - Gdynia - 1 i 9 listopada; TLK Pobrzeże BIS relacji Gdynia - Warszawa - Łódź - 3 i 11 listopada.

Spółka zapowiedziała też, że będzie na bieżąco monitorować frekwencję w swoich składach i „jeśli zajdzie potrzeba, w miarę możliwości, uzupełni je dodatkowymi wagonami”.

Ponadto do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. W czwartek 31 października oraz w niedzielę 3 listopada, jak również w piątek 8 i poniedziałek 11 listopada na dziesięciu dworcach w największych miastach Polski (Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław) pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży - czytamy w piątkowym komunikacie.

Pasażerom, którzy kupują bilety z wyprzedzeniem, przewoźnik proponuje promocje.

Przy zakupie biletu w terminie od 20 do 14 dni przed wyjazdem można otrzymać zniżkę na poziomie 20 proc.Natomiast zakupiony z wyprzedzeniem w terminie od 13 do 7 dni, bilet będzie tańszy o 10 proc. - poinformowano.

Również kupując bilety w ostatniej chwili można liczyć na tańsze podróżowanie - zapowiedziała spółka.

Bilety weekendowe, umożliwiające wielokrotne przejazdy, są ważne od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych - przypomniano.

Dodano, że w okresie długich weekendów listopadowych obowiązują: od 31 października 2019 r. od godziny 19:00 do 4 listopada 2019 r. do godziny 6:00 oraz od 8 listopada 2019 r. od godziny 19:00 do 12 listopada 2019 r. do godziny 6:00.

Wybierając bilet weekendowy za 81 zł, można korzystać z przejazdów dowolnymi pociągami TLK i IC w drugiej klasie. Z Biletem Weekendowym MAX można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity za 164 zł - czytamy.

Osobom planującym wyjazd z najbliższymi PKP Intercity ofertuje Bilet Rodzinny. „Może z niego skorzystać grupa od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Każdy wówczas otrzyma 30-procentową zniżkę na bilet” - napisano.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia ponad 380 pociągów.

PAP, KG