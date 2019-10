Wąsik o aferze Banasia: To służby wykryły przestępstwo i przerwały kariery tych panów

Zarzut mediów, że służby specjalne nie miały pojęcia o przestępczych działaniach dawnych współpracowników Mariana Banasia, to kłamliwa manipulacja - informuje portal wPolityce.pl.

Jak czytamy na wPolityce.pl - „Nikt nie widział przekrętów w Ministerstwie Finansów” - czytamy w „Rzeczpospolitej”, która ujawniła, że dawni współpracownicy Mariana Banasia stworzyli grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Okazuje się, że tytuł i sugestie o zaniechaniach służb jest nieprawdziwy.

Dziennikarze o niczym by nie wiedzieli, gdyby nie to, że mamy dobrze działające i nadzorowane przez Prawo i Sprawiedliwość służby. Żadne stanowisko zajmowane w ministerstwie finansów nie chroni przed odpowiedzialnością karną. Mamy do czynienia z zupełnie innymi standardami niż w czasach rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wtedy nie miały miejsca zatrzymania wysokich urzędników tego resortu. Dziś mamy z takimi do czynienia. - mówi Wąsik, cytowany przez wPolityce.pl.