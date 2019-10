LOT z bogatą ofertą połączeń na sezon zimowy

Polskie Linie Lotnicze LOT w rozpoczynającym się 27 października sezonie zimowym zaoferują ponad 54,5 tysiąca rejsów.

To aż o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Polski przewoźnik zainauguruje dwa nowe połączenia dalekodystansowe – od 3 listopada Boeingi 787 Dreamliner polecą do Kolombo na wiecznie zielonej Sri Lance, a od 15 stycznia na jedno z najnowocześniejszych portów lotniczych na świecie – Pekinu-Daxing (PKX). Aż na 17 trasach LOT zwiększy liczbę częstotliwości, wśród nowości znalazła się także nowa trasa krajowa – z Warszawy do Bydgoszczy.

Przełom października i listopada to moment wyjątkowy dla branży lotniczej. Podobnie jak na przełomie marca i kwietnia - linie lotnicze prezentują skrojoną pod konkretny sezon siatkę połączeń, dostosowując ją na bazie szczegółowych analiz do oczekiwań pasażerów. W rozpoczynającym się 27 października sezonie zimowym LOT zaoferuje nie tylko o 11 proc. więcej rejsów, ale także aż o 14 proc. więcej miejsc w porównaniu do analogicznego okresu rok temu.

Po bardzo dynamicznym i udanym sezonie letnim, przed nami sezon zimowy. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę połączeń, dostosowaną do potrzeb Pasażerów. Do naszej bogatej i wciąż rozbudowywanej siatki połączeń 3 listopada dołączy sezonowe połączenie z Warszawy do Kolombo, a od 15 stycznia 2020 r. rejsy ze stolicy Polski do Pekinu-Daxing. Dzięki czterem dodatkowym połączeniom do stolicy Chin, LOT zaoferuje Państwu codzienne rejsy do Pekinu – mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Sezon zimowy to także zwiększenie względem sezonu zimowego sprzed roku frekwencji na wybranych trasach z Warszawy. Samoloty polskiego przewoźnika częściej polecą do: Stambułu, Berlina, Wiednia, Tallina, Kluż-Napoki, Koszyc, Budapesztu, Odessy, Rygi, Kijowa, Toronto, Lublany i Nowego Jorku (JFK).

W związku z dynamicznym rozwojem Polskie Linie Lotnicze LOT nie tylko otwierają kolejne połączenia z Warszawy, rozbudowują swój budapesztański hub, ale także rozwijają siatkę połączeń dowozowych z lotnisk krajowych. Od sezonu zimowego pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń między stolicą Polski a Poznaniem, Lublinem, Zieloną Górą i Rzeszowem. LOT 27 października przywróci także połączenie krajowe między Lotniskiem Chopina a Bydgoszczą. Bombardiery Q400 LOT-u będą wykonywały rejsy na tej trasie z częstotliwością 10 rejsów w tygodniu.

Jak co roku LOT na sezon zimowy zawiesi połączenia z Warszawy do: Połągi, Splitu, Zadaru, Puli, oraz nowo uruchomione latem br. połączenia między Warszawą a Warną i Korfu, Krakowem a Dubrownikiem i Bukaresztem, a także Rzeszowem i Nowym Jorkiem (EWR).

Powiększamy nie tylko ofertę połączeń, ale także flotę LOT-u. Na przełomie października i listopada do floty dołączy 15. już Boeing 787 Dreamliner, mogący zabrać na pokład prawie 300 Pasażerów w trzech klasach podróży. Dwa kolejne Dreamlinery wzmocnią naszą flotę już na wiosnę. Jednocześnie wciąż pracujemy nad dalszym rozwojem floty regionalnej, która powinna nam pozwolić zaoferować Państwu w sezonie Lato 2020 kolejne bardzo interesujące nowości – dodaje Rafał Milczarski.

Bilety na połączenia LOT-u dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży, m.in. na lot.com.

LOT w 2018 roku przewiózł rekordową liczbę ponad 8,9 mln pasażerów, o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W grudniu polski przewoźnik ugości na swoim pokładzie 10-milionowego pasażera. LOT używa dziś na co dzień ponad 80 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie już 111 połączeń na całym świecie.