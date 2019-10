Przyjaźniejsze prawo budowlane nadchodzi

Dokumentacja dla domu jednorodzinnego liczy przynajmniej 100 stron, a trzeba ją złożyć w czterech egzemplarzach. Zgodnie z projektem noweli do wniosku trzeba będzie dołączyć tylko część projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy: z 4 do 3. Nowela przewiduje też kilka innych udogodnień dla budujących.

Pakiet zmian w prawie budowlanym, zaproponowany przez resort inwestycji i rozwoju, został w piątek potwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów - poinformowało biuro prasowe MIiR. Mają one przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji.

Jak mówił minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, dokumentacja dla domu jednorodzinnego liczy przynajmniej 100 stron, a trzeba ją do właściwego urzędu złożyć w czterech egzemplarzach.

Przeciętnie urzędy dostają w ciągu pół roku prawie 50 tys. takich aplikacji, a to oznacza, że muszą przejrzeć około 18 mln stron. Jest to potężna praca i chcemy to uprościć - zapowiadał Kwieciński.