PKP dba o zwierzątka

Ponad 90 bezpiecznych przejść przez tory będą miały do dyspozycji zwierzęta na modernizowanym odcinku linii kolejowej Poznań Główny - Szczecin Dąbie - podała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Powstaje m.in. nowy wiadukt dla małych i średnich zwierząt oraz przepusty dla płazów.

Wszystkie prace na całym odcinku z Poznania do Szczecina planowane są do końca 2022 r. W ich efekcie skróci się czas przejazdu i zwiększy komfort podróży.

Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że sąsiadami trasy kolejowej łączącej Poznań ze Szczecinem są m.in. wilki, wydry, żółwie błotne czy żmije zygzakowate.

„Z myślą o nich PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują wiadukt pod torami dla małych i średnich zwierząt oraz 8 przepustów dla płazów. Ponadto dla potrzeb zwierzęcych wędrówek zostaną zmodernizowane istniejące obiekty” - podała spółka. Modernizacja dotyczy ponad 80 obiektów, w tym 66 mostów, 6 wiaduktów i 13 przepustów.

„Wiadukty pod i nad linią kolejową pozwolą bezpiecznie przekroczyć tory sarnom, wilkom, dzikom czy lisom. Płazy bez problemu będą korzystać ze specjalnie dla nich dostosowanych przepustów pod torami” - wyjaśniła spółka.

Linia kolejowa E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie przebiega przez kilka obszarów Natura 2000. PKP PLK podkreśliła, że inwestycja realizowana jest na podstawie uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa w jaki sposób powinny być prowadzone roboty, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt i roślin.

Po modernizacji linii z Poznania do Szczecina prędkość pociągów na niej ma wzrosnąć do 160 kilometrów na godzinę. Dzięki temu czas przejazdu najszybszych składów między Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim skróci się o około 50 minut.

Trasa z Poznania do Szczecina to także ważny szlak dla pociągów towarowych, które po zakończeniu wszystkich prac będą mogły dowieźć więcej towarów m.in. do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

PAP/ as/