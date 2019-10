Nowe połączenia Polski z Niemcami

Loty z Budapesztu do Seulu, to najnowsza propozycja w ofercie PLL LOT. Połączenie zostanie uruchomione po wakacjach, 22 września br. i będzie funkcjonowało trzy razy w tygodniu, we wtorki, piątki i niedziele. Loty powrotne, z Seulu do Budapesztu wykonywane będą w poniedziałki, środy i soboty