Nowe tanie połączenie z Gdańska do Bergen

W niedzielę Linie lotnicze Norwegian uruchomiły nowe połączenie z Gdańska do Bergen. Samoloty na tej trasie będą latały dwa razy w tygodniu: w czwartki i niedziele - poinformował w niedzielę Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Obecnie linie Norwegian latają z Gdańska latają do Bergen i do norweskiej stolicy Oslo oraz stolicy Finlandii - Helsinek.

Cieszymy się, że norweskie linie lotnicze otwierają kolejne połączenie z Gdańska, tym razem do Bergen. Kraje skandynawskie to bardzo ciekawe i pożądane kierunki dla pasażerów podróżujących zawodowo i turystycznie z Gdańska” - powiedział prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Magnus Thome Maursundz z linii Norwegian dodał, że bilety na samoloty tej linii są przystępne cenowo, a flota samolotów jest „jedną z najnowszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska flot na świecie”.

W niedzielę zmienia się z letniego na zimowy rozkład połączeń lotniczych. W niedzielę połączenia z Dusseldorfem zainaugurował nowy przewoźnik w gdańskim porcie - niemiecka linia lotnicza Eurowings. Także od niedzieli Ryanair rozpoczął natomiast loty do Kopenhagi, Hamburga i Goeteborga, a we wtorek zacznie latać do Odessy, gdzie od 4 listopada będzie latał również Wizz Air. W sezonie zimowym od poniedziałku Wizz Air zaczyna też latać z Gdańska do norweskiego Molde, a od 19 grudnia do Edynburga w Szkocji.

W zimowym rozkładzie PLL Lot zrezygnował z latania z Gdańska do Tel Awiwu, a easyJet do Berlina, zabraknie także sezonowych połączeń do Aten, Pizy, Wiednia, Barcelony, Rygi i Zurychu, które mają powrócić w nowym rozkładzie 29 marca 2020 r. Port zapowiada już nowe połączenia lotnicze w sezonie letnim do włoskiego Bari, greckiej Kalamaty i ukraińskiego Zaporoża.Szerzej o aktualnej ofercie krajowego przewoźnika piszemy w artykule Lot z bogatą ofertą połączeń na sezon zimowy.

A.K., PAP