GE rozwija współpracę z Polską w sektorze offshore

Rozszerzenie umowy o współpracy strategicznej zostało uroczyście podpisane 28 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.

Strony reprezentowali: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Sławomir Zygowski, Prezes i Dyrektor Generalny GE w Polsce. Podpisanie umowy odbyło się w obecności ambasador USA Georgette Mosbacher.

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju mówi: „Nasz rząd kładzie duży nacisk zarówno na transformację systemu energetycznego, jak i na bezpieczeństwo dostaw energii. Te dwa cele możemy osiągnąć we współpracy z wiodącymi światowymi dostawcami technologii energetycznych. Równie ważne jest zapewnienie udziału polskich firm w tym procesie. Umowa, którą dzisiaj podpisaliśmy, spełnia oba warunki. To także dowód na doskonałe relacje polityczne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które przekładają się na konkretne efekty biznesowe.”

Porozumienie strategiczne zawarte z rządem w 2017 roku to dowód zaangażowania GE w rozwój polskiej gospodarki, modernizację przemysłu, wdrażanie nowych technologii w realizacjach obecnych i przyszłych oraz zapewnianie na rynku nowych miejsc pracy.

Sławomir Zygowski: Dziś wspólnie cieszymy się z zacieśnienia współpracy, która pozwoli na jeszcze większe zaangażowanie w rozwijający się polski sektor energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów offshore. Jesteśmy dumni, że stało się to możliwe również dzięki naszemu lokalnemu łańcuchowi ponad 5.000 certyfikowanych dostawców. Przyczyniamy się do redukcji emisji w Polsce, wspierając rząd w procesie transformacji energetycznej.

„Podpisanie tego dokumentu umożliwia na jeszcze bliższą współpracę polskiego rządu i General Electric na drodze rozwoju sektora offshore w Polsce. Tym samym zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwiększając dywersyfikację miksu energetycznego.” – mówiła ambasador Georgette Mosbacher.

Głównym celem nowej umowy, jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej transformacji energetycznej, zawartej w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Zgodnie z opracowaną strategią, planuje się rozbudowę infrastruktury wytwórczej, opartej na źródłach odnawialnych (offshore). W ramach wsparcia tego projektu, obie strony porozumienia wyraziły chęć zapewnienia w Polsce innowacyjnych technologii turbin wiatrowych, które pozwalają obniżyć koszty związane z tym sektorem energetyki. GE może pochwalić się swoją najnowszą, najpotężniejszą na świecie turbiną wiatrową o mocy 12 MW: Haliade-X 12 MW, będącą w stanie wygenerować rocznie do 67 GWh energii, która wystarcza, aby zasilić 16 000 gospodarstw domowych i pozwala zaoszczędzić do 42 000 ton CO2. Taka liczba odpowiada emisji, jaką generuje 9 000 pojazdów** w ciągu jednego roku.

Znaczna część umowy dotyczy również większego zaangażowania lokalnych dostawców oraz stworzenia perspektyw dla polskiej bazy produkcyjnej, aby stała się ona światowym liderem dostaw i usług w sektorze offshore. . Biorąc pod uwagę specyfikę branży, GE jest gotowe do dalszego rozszerzania współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zwiększając świadomość szerokich możliwości handlowych w Polsce.

Rozszerzenie listu intencyjnego to również podkreślenie wsparcia GE w działaniach rządu na rzecz dywersyfikacji miksu energetycznego kraju. GE od 25 lat wspiera rozwój energetyki w Polsce. Co drugi megawat energii elektrycznej wykorzystywanej w kraju jest generowany przez urządzenia wyprodukowane w Polsce przez GE Power. Spółka została wyróżniona m.in. za budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C, która została zaprojektowana z myślą o wspieraniu wzrostu udziału energii odnawialnej w polskiej sieci elektroenergetycznej.

GE, MIiR