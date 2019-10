Nowe pociągi w taborze Województwa Małopolskiego

Już niebawem tabor wojewódzkiego przewoźnika zwiększy się o kolejne cztery nowoczesne pociągi typu Elf2.

Koszt ich zakupu to kwota ponad 109 mln zł. W uroczystym podpisaniu umowy na zakup nowego taboru uczestniczyli m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka, Bogdan Kondratowicz, prezes Kolei Małopolskich i Krzysztof Zdziarski, wiceprezes zarządu PESA Bydgoszcz.

Tabor kolejowy Małopolski uzupełnią cztery nowe, niskopodłogowe pociągi typu Elf2, wyposażone nie tylko w klimatyzację, ale także dodatkowe udogodnienia dla osób podróżujących z małymi dziećmi. Pojazdy przystosowane będą również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostaną wyposażone w windę oraz strefy do mocowania wózków inwalidzkich. W każdym pociągu zostaną zainstalowane systemy służące do monitoringu, informacji pasażerskiej, zliczania pasażerów i pomiaru punktualności. Pasażerowie będą mogli korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi.

Koleje Małopolskie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu, a także wśród turystów tak licznie odwiedzających Małopolskę, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby pasażerowie korzystający z usług wojewódzkiego przewoźnika mogli szybko, bezpiecznie i komfortowo podróżować po naszym regionie - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Jak podkreślają gospodarze regionu zakup nowoczesnych pociągów pozwoli na uruchomienie dodatkowych połączeń, które umożliwią mieszkańcom każdego zakątka Małopolski dotrzeć do celu podróży.

To właśnie tego typu projekty zmieniają oblicze kolei. Cieszę się, że przy ogromnym wsparciu funduszy unijnych możemy zakupić kolejne cztery pociągi, które będą służyły pasażerom podróżującym po Małopolsce. Zapewniam jednak, że to nie koniec inwestycji w tworzenie kolei na miarę XXI wieku - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

To kolejny etap naszej współpracy z województwem małopolskim, gdzie jeździ już 18 naszych pociągów, w tym 16 elektrycznych. Dzięki realizowanemu procesowi transformacji poprawiliśmy efektywność produkcji i jakość naszych pojazdów. Już w tej chwili wskaźniki ich dostępności w Małopolsce wynoszą ponad 98%. Jestem przekonany, że dzięki podpisanej umowie mieszkańcy Małopolski otrzymają pociągi wygodne i niezawodne – mówi Krzysztof Zdziarski, wiceprezes zarządu PESA Bydgoszcz.

Bardzo cieszymy się z podpisania umowy na zakup nowych pociągów przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Biorąc pod uwagę rozwój infrastruktury kolejowej w naszym województwie, nowe Elfy2 z pewnością poprawią komfort podróżnych i przyczynią się do budowy Nowej Jakości Kolei - nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju. Nie możemy doczekać się, aż nowe pociągi pojawią się na torach – mówi Bogdan Kondratowicz, prezes Kolei Małopolskich.

Przypomnijmy, że 30 kwietnia Województwo Małopolskie ogłosiło przetarg na dostawę czterech nowych pociągów do taboru Kolei Małopolskich. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach projektu pn. Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich. Projekt ten współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

