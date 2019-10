Bezpieczeństwo 5G Made in Poland

Debata na temat bezpieczeństwa 5G zatacza coraz szersze kręgi w Unii Europejskiej i NATO m.in. ze względu na trwającą technologiczną rywalizację między Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami, a także opublikowane na początku października sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem sieci piątej generacji.

Eksperci Instytutu Kościuszki, organizatora V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019, które rozpoczyna się w Katowicach, podkreślają, że w wyścigu o 5G dobrą pozycję musi wywalczyć Unia Europejska, która ma do tego zasoby technologiczne, m.in. komponenty 5G Made in Poland, które zobaczymy na towarzyszących konferencji targach sektora cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe znaczenie 5G dla rozwoju gospodarki

Uznawany za katalizator cyfryzacji rozwój technologii sieciowych piątej generacji (5G) już dziś ma kluczowe znaczenie dla globalnego postępu gospodarczego. W momencie wdrożenia na dużą skalę technologia 5G stanie się podstawą dla całego rynku nowych usług cyfrowych i budowania cyfrowego społeczeństwa przyszłości. Będzie miała ona także fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania kluczowych sektorów gospodarki, takich jak: energetyka, zdrowie, transport czy usługi finansowe. Wdrożenie sieci 5G zapewni lepszą przepustowość, mniejsze opóźnienia, a także możliwość obsługi większej liczby urządzeń. Jednocześnie postawi przed niektórymi krajami i decydentami złożone wyzwania w zakresie technologii, regulacji prawnych, decyzji politycznych i gospodarczych związanych z odpowiednim zabezpieczeniem nowych sieci. Biorąc pod uwagę znaczenie 5G w wymiarze geopolitycznym, konieczna jest szeroko zakrojona współpraca między krajami UE i NATO prowadząca do bezpiecznego wdrożenia sieci piątej generacji.

Cyberbezpieczeństwo telekomunikacji obowiązkiem krajów członkowskich NATO Jak powiedział Jens Stoltenberg – sekretarz generalny NATO, ministrowie krajów członkowskich powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo cywilnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przeprowadzić gruntowną ocenę ryzyka, włączając w to sieci 5G. Wypowiedź Stoltenberga nawiązywała do restrykcji nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych na firmę Huawei. Niecałe dwa tygodnie temu rząd Niemiec znalazł się w ogniu krytyki w związku z planami dopuszczenia chińskiego giganta do budowy sieci 5G u zachodnich sąsiadów. Swoje zaniepokojenie wyrazili członkowie parlamentu z partii kanclerz Angeli Merkel - CDU.

Zgodnie z ostatnim porozumieniem ministrów obrony narodowej państw członkowskich NATO, kraje Sojuszu są zobowiązane do zapewnienia rozwiązań telekomunikacyjnych odpornych na cyberataki. Jak podkreślił Stoltenberg, niezwykle istotna jest możliwość przywrócenia działania systemów w przypadku przerwy spowodowanej zakłóceniami.

Europa trzecią siłą w cyfrowej zimnej wojnie

„Wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny bardziej otworzyć swoje rynki dla dostawców europejskich nie tylko po to, aby wspierać patriotyzm gospodarczy w wymiarze UE, ale także, aby wzmocnić cyfrową „strategiczną autonomię”, która powinna być celem nowej Komisji Europejskiej i poszczególnych krajów Unii. Powinniśmy zacząć od jej fundamentów, czyli sieci 5G, ale także mieć na uwadze inne technologie, które głęboko przemodelują nasz świat. Budując sieć piątej generacji, tworzymy system nerwowy dla nowoczesnych państw i gospodarek, który pozwoli im wykonać bezpieczny cyfrowy skok, łącząc infrastrukturę krytyczną, Internet Rzeczy, usługi telemedycyny, autonomiczne pojazdy i inteligentne miasta” – mówi Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki. Eksperci Instytutu Kościuszki uważają, że projekty pilotażowe 5G w miastach oraz sieciach przemysłowych w oparciu o europejską, a także amerykańską, japońską czy południowokoreańską technologię, pokazują duży potencjał technologiczny obszaru definiowanego jako like-minded countries (kraje NATO i jego sojusznicy). Rekomendują jednocześnie, aby Unia Europejska aktywizowała europejskie zasoby technologiczne oraz efektywnie rozwijała europejską cyfrową suwerenność. Co w kolejnej kadencji Komisji Europejskiej powinno znajdować odzwierciedlenie nie tylko w strategicznych unijnych dokumentach, ale także w realizacji ich założeń poprzez odpowiednie zaprogramowanie, alokowanie i sposób wydatkowania środków z funduszy unijnych na politykę innowacyjności i konkurencyjności UE. Unijne środki powinny znacznie bardziej niż w poprzednich perspektywach finansowych realnie wspierać budowę cyfrowych zasobów, w tym pomagać europejskim firmom w zwiększaniu innowacyjności technologicznej w zakresie całego ekosystemu 5G, czyli nie tylko rozwiązań dla budowy sieci, ale także dla jej warstwy aplikacyjnej oraz usług i produktów końcowych.

Wiele rozwiązań na potrzeby sieci 5G powstaje chociażby w Polsce, mówią organizatorzy CYBERSEC EXPO. Zostaną one po raz pierwszy zaprezentowane w pawilonie 5G. Ericsson kilka lat temu zdecydował się otworzyć centra badawczo-rozwojowe w Polsce, a niedawno ogłosił rozpoczęcie produkcji sprzętu w zakładzie w Tczewie. Produkowane w naszym kraju komponenty – wyposażenie stacji bazowych „5G Made in Poland” – mogą zostać wykorzystane w procesie wdrażania infrastruktury cyfrowej nowej generacji. Temat był przedmiotem spotkania premiera Mateusza Morawieckiego w sierpniu tego roku z prezesem Ericssona Börje Ekholmem. W pawilonie 5G w Katowicach swoje rozwiązania przedstawią także m.in. Nokia i Exatel.

Bezpieczeństwo cyfrowe sieci 5G w Europie oraz technologia 5G jako element rywalizacji geopolitycznej będą głównymi tematami podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019, największej konferencji poświęconej bezpieczeństwu cybernetycznemu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Organizowane przez Instytut Kościuszki V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019 odbywa się w Katowicach w dniach 29-30 października. Jubileuszowa edycja została wzbogacona o szereg nowych formatów i wydarzeń towarzyszących, m.in. CYBERSEC WOMEN adresujący problem deficytu kobiet w sektorze ICT czy CYBERSEC EXPO – targi produktów i usług cyberbezpieczeństwa. Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych rekomendacji dotyczących najważniejszych kwestii związanych z zapewnieniem bezpiecznej cyberprzestrzeni, kierowanych do decydentów politycznych i przedstawicieli biznesu. Hasłem przewodnim CYBERSEC 2019 jest „Securing the World’s Digital DNA”.