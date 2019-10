Powstanie nowa spółka Polskie 5G

Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki Polskie 5G do budowy infrastruktury usług 5G - poinformował w poniedziałek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys

Właśnie podpisane zostało porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług 5G pomiędzy Grupą PFR, Exatel, Orange Polska, TMobiles Polska, Plus Polska - napisał na Twitterze Borys.

Dokument - jak zaznaczył - został podpisany w obecności ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz przedstawiciela spółki Play Polska.

Celem wspólnego przedsięwzięcia ma być zapewnienie ogólnopolskiej dostępności usług 5G w wybranych pasmach, bezpieczeństwa technologii i niskich cen usług dzięki synergiom wspólnej infrastruktury - dodał szef PFR. Napisał, że „Grupa PFR (jest) zaangażowana doradczo z możliwym udziałem w finansowaniu projektu”.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Cyfryzacji, zastosowanie technologii 5G umożliwi objęcie zasięgiem sieci mobilnych niemal 100 proc. powierzchni kraju, pozwoli na obniżenie kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zapewnieni obywatelom najwyższy z możliwych poziom cyberbezpieczeństwa.

Podpisane w poniedziałek porozumienie zakłada m.in., że operatora 5G wskaże Skarb Państwa. Zaznaczono w nim, że operator ten nie może świadczyć usług komercyjnych konkurencyjnych do usług świadczonych przez obecnych na Polskim rynku operatorów MNO (Mobile Network Operator). Udziałowcy, w zamian za wkład włożony w budowę sieci, otrzymaliby proporcjonalny do wkładu udział w spółce Polskie 5G.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji, do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.

PAP, mw