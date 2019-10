Tworzy się nowy rząd. Trwają rozmowy

Konsultacje i rozmowy w sprawie tworzenia nowego rządu trwają, wkrótce jego skład będzie znany - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Nowy resort odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad państwowymi spółkami ma zwiększyć efektywność działań państwa w tym zakresie - dodał.

Minister pytany w TVP Info o tworzenie nowego rządu poinformował, że w tej chwili trwają polityczne rozmowy, które prowadzi premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także szefowie koalicyjnych partii - Solidarnej Polski i Porozumienia. „Trwają konsultacje i myślę, że wkrótce już ten skład będzie znany” - dodał.

Dworczyk był też pytany o doniesieniach dotyczące powołania resortu na wzór skarbu państwa, czy już wiadomo jaka ma być koncepcja tego ministerstwa. „W tej chwili trwają jeszcze negocjacje i dyskusje. Chodzi o szeroko rozumiany nadzór właścicielski, zwiększenie efektywności działań państwa w tym zakresie. Myślę, że jak już te rozstrzygnięcia, ostateczne ustalenia zapadną wtedy będziemy komunikować wszystko co jest z tym związane” - zaznaczył minister.

Na pytanie czy to prawda, że wicepremier Jacek Sasin jest kandydatem, by kierować tym resortem szef KPRM odparł, że jest on jednym z najbardziej doświadczonych polityków Zjednoczonej Prawicy. Ponadto, jak dodał, ma on bardzo dobre doświadczenia w administracji, w funkcjonowaniu państwa. „

W związku z tym byłby świetnym kandydatem jeśli chodzi o to ministerstwo, czy w ogóle kierowanie którymkolwiek z resortów. A resorty gospodarcze myślę, że szczególnie mogłyby być mu bliskie, ponieważ od lat tą problematyką się zajmuje” - podkreślił Dworczyk.

Podkreślił, że na decyzję dotyczącą tego kto pokieruje nowym resortem musimy jeszcze chwilę zaczekać.

Dworczyk został też zapytany, czy w rządzie znajdzie się poseł PiS Marcin Horała. Zdaniem ministra Horała sprawdził się w poprzedniej kadencji Sejmu, gdzie szefował komisji śledczej ds. VAT. „Myślę, że sprawdziłby się również jako minister w rządzie Mateusza Morawieckiego” - dodał szef KPRM.

DS