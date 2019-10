Betonowy Senat to niedobra wizja

Idea zablokowania, zabetonowania na wszelki wypadek jednej z izb parlamentu jest niedobra - podkreślił szef KPRM Michał Dworczyk. Odniósł się tak do doniesień, że w PO trwają prace dot. zmiany regulaminu Senatu, tak aby zmiana na funkcji marszałka izby mogła się dokonać większością kwalifikowaną.

W TVP Info szef KPRM był pytany o medialne doniesienia, że w PO trwają prace związane ze zmianą regulaminu Senatu: chodzi o to aby po wyborze marszałka Senatu, ewentualna jego zmiana mogła się dokonać większością kwalifikowaną, np. 3/5 głosów.

Europoseł PiS i b. wicemarszałek Senatu Adam Bielan w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy” powiedział, że PO zleciła prace nad zmianami w regulaminie Senatu. Miałyby one polegać na tym, by „odwołanie marszałka Senatu następowało większością trzech piątych głosów zmiana regulaminu także” - mówił. „Chodzi o to, by 12 listopada wybrać władze i zabetonować tak, by były nieodwoływalne” - oświadczył Bielan.

Dworczyk ocenił, że „sama idea takiego zablokowania na wszelki wypadek, czy zabetonowania na wszelki wypadek jednej z izb” jest niedobra. „W Polsce jest demokracja, senatorowie, posłowie są niezależnymi politykami, podejmują decyzje o poparciu tego czy innego marszałka, czy kandydata na wicemarszałka i wprowadzanie tutaj jakichkolwiek utrudnień czy ograniczeń byłoby złym krokiem” - oświadczył.

Szef KPRM był też pytany czy toczą się jakieś rozmowy pomiędzy PiS, a przedstawicielami innych ugrupowań, by uzyskać większość w Senacie. Dworczyk zwrócił uwagę, że polityka to „dialog, rozmowa, dyskusja, w związku z tym politycy rozmawiają cały czas”. Jak dodał dobrze wiadomo z obserwacji, że zdarzają się zmiany barw partyjnych. „Zdarzają się posłowie, senatorowie, którzy uznają, że warto poprzeć inną opcję, z którą nawet do tej pory byli w jakimś sporze, czy polemizowali” - podkreślił minister.

Zaznaczył jednocześnie, że „absolutnie nie ma miejsca coś o czym możemy przeczytać, czy usłyszeć w niektórych mediach, że trwają jakieś handle”. „Tego rodzaju rozmów nie ma” - podkreślił.

Dworczyk dopytywany, czy PiS prowadzi rozmowy z jakimikolwiek środowiskami politycznymi, bądź ich przedstawicielami na temat Senatu, czy lokalnych porozumień w sejmikach wojewódzkich.

„Mogę powtórzyć, że cały czas rozmowy toczą się pomiędzy politykami reprezentującymi różne ugrupowania. One dotyczą zarówno polityki długofalowej , jak i krótkofalowej, czyli rozwiązań dotyczących nie tylko sejmików, czy Senatu, ale też powiatów. Polityka jest taka materią żywą, cały czas coś się zmienia” - odparł szef KPRM.

