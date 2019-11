Jak przetrwać żałobę?

W ubóstwie skrajnym żyło w 2016 r. ok. 5 proc. osób w porównaniu do ok. 7 proc. w 2015 r. W ubóstwie relatywnym - nieco mniej niż 14 proc. osób wobec ok. 16 proc. w 2015 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). Oznacza to znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego, podał Urząd.