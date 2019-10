Turyngia: CDU jednoznacznie wyklucza współpracę z Lewicą

Prawicowa, antyislamska Alternatywa dla Niemiec (AfD) odniosła spektakularny sukces, wyprzedzając po raz pierwszy CDU w niedzielnych wyborach do regionalnego parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Istniejąca dopiero od trzech lat AfD po raz pierwszy zdystansowała partię kanclerz Angeli Merkel i to w kraju związkowym, w którym znajduje się jej okręg wyborczy do Bundestagu. Najsilniejszą…