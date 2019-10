Koleje dostaną potężne dofinansowanie

Wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych ma wzrosnąć w roku 2029 do niemal 3 mld zł z 703 mln zł zaplanowanych na rok 2019 - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia resortu infrastruktury.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, która została opublikowana na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

W projekcie zmiany rozporządzenia napisano, że wydatki na dofinansowanie przewozów kolejowych w przyszłym roku sięgną 840 mln zł w roku 2021 będzie to 906 mln, a rok później ma to być już ponad 1 mld zł. W sumie w latach 2019 - 2029 na ten cel ma zostać wydane 19,6 mld zł.

W projekcie zmiany rozporządzenia napisano, że przewozy międzywojewódzkie realizowane są przez spółkę PKP Intercity na podstawie na podstawie umowy ramowej zawartej w lutym 2011 roku na okres 10-letni.

Z projektu zmiany rozporządzenia wynika też, że ma ono zostać uchwalone w pierwszym kwartale 2020 roku. Umożliwi to zawarcie na podstawie zaktualizowanego planu transportowego nowej wieloletniej umowy ramowej z dotychczasowym operatorem, to jest spółką PKP Intercity do końca czerwca 2020 roku.

Jak napisano w projekcie zakres oferty przewozowej w kolejowym transporcie pasażerskim zależy w znacznej mierze od harmonogramu realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych i planowanych na podstawie dokumentów wskazanych wyżej, a także od inwestycji w zakresie taboru pasażerskiego, koniecznych m.in. ze względu na obsługę CPK.

Według projektu rozporządzenia szacowana liczba pasażerów w przewozach międzywojewódzkich i międzynarodowych ma wzrosnąć z 39,3 mln w roku 2019 do 84,1 mln pasażerów w tzw. scenariuszu podstawowym lub do 95,4 mln w scenariuszu pożądanym w roku 2029.

W scenariuszu podstawowym przyjęto, że oferta przewozowa w zakresie przewozów międzywojewódzkich zostanie ustalona poprzez uzupełnienie siatki połączeń o te najważniejsze brakujące.

W scenariuszu pożądanym przyjęto, że oferta przewozowa powinna być rozszerzona ponad scenariusz podstawowy w sposób zapewniający obsługę jak największej liczby ludności. Nowe, dodatkowe, trasy zostały dobrane tak, aby obsługiwana była większość powiatów, które posiadają sieć kolejową przebiegającą przez obszary o odpowiednim potencjale demograficznym, przez co rozumie się dodatkową obsługę możliwie dużej liczby miast średnich, również przez połączenia dedykowane tym miastom, zasadniczo na poziomie minimum czterech par połączeń codziennych