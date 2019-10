Prezydent wspiera polski biznes

Wspieranie polskiego biznesu jest jednym z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy, o czym świadczy niezwykle aktywna działalność Głowy Państwa na tym polu – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

„Aby nasza gospodarka rozwijała się dalej tak dynamicznie jak w ciągu ostatnich kilku lat i mogła konkurować w świecie, konieczne jest wspieranie polskiej myśli technicznej i technologicznej, dzięki której możliwa jest ekspansja na najbardziej wymagające rynki” – deklaruje w tekście „Gospodarka, innowacje, praca, przedsiębiorczość” Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Jego zdaniem „niezbędny jest stały dialog między administracją publiczną a przedstawicielami biznesu, ponieważ tylko dzięki wspólnej debacie jesteśmy w stanie zweryfikować, w jakim stopniu polskie prawodawstwo sprzyja przedsiębiorcom lub na jakie bariery napotykają oni w swojej działalności”.

Jako przykład takich działań mogą służyć aktywności podejmowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda z jednej strony promuje młode, innowacyjne polskie firmy, z drugiej zaś wspiera tych, którzy już od wielu lat istnieją na rynku. Służą temu liczne inicjatywy podejmowane przez Głowę Państwa, tj. m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, projekty „Startupy w Pałacu” i „Technologie Przyszłości”. Nagradzane przez Pana Prezydenta firmy były wielokrotnie przez niego odwiedzane, zarówno w kraju jak i zagranicą. Mógł zapoznać się wtedy bezpośrednio z praktycznym aspektem ich działalności.

Istotną rolę Pan Prezydent powierzył powołanej w maju 2019 r. Radzie ds. Przedsiębiorczości - podkreśla Adam Kwiatkowski. Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu inaugurującym działalność Rady, niezwykle ważnym wyzwaniem jest promowanie rodzimej myśli technicznej i znaczący udział Polski w czwartej rewolucji przemysłowej. Rada, jako forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP, ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy administracją publiczną i środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania – a praktykami biznesu – prezesami polskich przedsiębiorstw, które odniosły sukces. Znaleźli się wśród nich m.in. laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, wyróżnienia przyznawanego podmiotom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki i które promują Polskę w świecie. (…)

W ramach powołanej przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju (NRR) od jesieni 2015 r. działa sekcja Gospodarka, praca, przedsiębiorczość. Jej członkowie – teoretycy i praktycy życia gospodarczego – analizują obecne trendy gospodarcze, przedstawiają opinie o kluczowych propozycjach programowych i legislacyjnych przedkładanych przez rząd czy wreszcie składają własne propozycje zmian i usprawnień otoczenia biznesu. NRR – poprzez istotną opinię, uznaną przez właściwe ministerstwo, wpłynęła znacząco na proces tworzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Eksperci z NRR, a także ekonomiczni Doradcy Prezydenta aktywnie uczestniczą w dialogu z przedsiębiorcami choćby podczas licznych kongresów ekonomicznych.

Wspieraniu rodzimej innowacyjności w obliczu wyzwań, które stawia przed nami światowa gospodarka, służą prezydenckie projekty: „Technologie Przyszłości” oraz „Startupy w Pałacu” - uzupełnia minister Adam Kwiatkowski. (…)

Prezydent każdorazowo analizuje konsekwencje proponowanych przez siebie rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców. W celu usankcjonowania tego działania jako obligatoryjnego procesu dla wszystkich nowotworzonych projektów ustaw czy rozporządzeń w Polsce Prezydent Duda złożył projekt nowelizujący ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, który został uchwalony praktycznie jednogłośnie w styczniu 2017 r. W roku 2019 z kolei Sejm uchwalił prezydencką ustawę zmieniającą Kodeks spółek handlowych, która podobnie jak wspomniana wyżej będzie korzystna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadziła ona przepisy zezwalające i organizujące udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co do tej pory nie było możliwe – znacząco upraszcza to funkcjonowanie spółek. (….).

Kiedy mówimy o działalności Pana Prezydenta w zakresie wspierania polskiej gospodarki, nie można zapomnieć o inicjatywach Głowy Państwa w obszarze polityki zagranicznej, o tzw. dyplomacji gospodarczej. Służą temu wizyty zagraniczne, a w bieżącym roku niewątpliwie najważniejsza z nich była wizyta Pana Prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na przestrzeni całej kadencji zdecydowanej liczbie wizyt zagranicznych towarzyszyły fora gospodarcze. Odbywały się one również w Polsce, kiedy to my gościliśmy głowy państw. Fora gospodarcze to platforma do wymiany doświadczeń, ale także impuls do nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami państw uczestniczących w forach. Prezydent uczestniczył m.in. w otwarciu czterech zagranicznych biur Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na trzech kontynentach. Globalnym miejscem, gdzie spotykają się najwięksi decydenci jest Forum Ekonomiczne w Davos, w którym Prezydent Andrzej Duda uczestniczył dwukrotnie . - wskazuje minister Kancelarii Prezydenta RP.

