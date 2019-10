Teatr Wielki zyskał nowego mecenasa

ORLEN został mecenasem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, największej sceny operowej w Europie i drugiej na świecie, która słynie z ambitnego repertuaru i gwiazd światowego formatu. Wsparcie uzyska również Akademia Operowa, kształcąca utalentowanych artystów.

Teatr Wielki - Opera Narodowa to kolejna uznana instytucja kultury, którą ORLEN bierze pod swoje skrzydła. ORLEN jest mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Narodowego Centrum Kultury. Spółka wspiera też organizację Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, a także sfinansowała zakup rękopisów Fryderyka Chopina oraz budowę kopii fortepianów historycznych, na których grał polski kompozytor.

Wsparcie prestiżowych projektów, ważnych dla historii i kultury polskiej, wpisuje się w strategię ORLENU jako mecenasa kultury i firmy społecznie odpowiedzialnej. Objęcie mecenatem polskich dóbr narodowych, które rozsławiają nasz kraj na arenie międzynarodowej, to przykład nowoczesnego patriotyzmu. To także sposób dotarcia do coraz szerszej grupy odbiorców, zarówno w kraju, jak i za granicą – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.