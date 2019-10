2/3 Polaków ma oszczędności. Naprawdę?

Już 61,4% Polaków ma oszczędności, które dają im poczucie bezpieczeństwa, wynika z badania „Barometr Providenta”. Jest to średnio 13 000 zł, czyli o ponad 4 000 zł więcej niż w 2018 r.

„Oszczędności dają poczucie bezpieczeństwa. Taki wniosek wypływa z tegorocznego badania Barometru Providenta. Zdecydowana większość pytanych - niemal 90% - twierdzi, że warto odkładać na przyszłość. To o 11% więcej niż w ubiegłym roku. Deklaracje przekładają się na realne oszczędności Polaków. Aż 61,4% respondentów wskazało, że odłożyli kwotę pieniędzy, dzięki której czują się bezpiecznie na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Jeszcze rok temu ten odsetek nie przekraczał 50%” - czytamy w komunikacie.

W 2018 roku respondenci „Barometru Providenta” deklarowali, że poczucie bezpieczeństwa w ich sytuacji życiowej daje im średnio 8 400 zł. W tym roku jest to 13 000 zł. Z kolei 16,4% badanych stwierdza, że oszczędności powinny przekraczać 20 000 zł.

„Kwota ta stale rośnie od 2016 roku. Wtedy wystarczała nam poduszka bezpieczeństwa w wysokości średnio 3 240 zł. Na zmiany wpływ może mieć nie tylko większa finansowa ostrożność Polaków, ale także większa zasobność naszych portfeli oraz niestety zauważalny przez Polaków wzrost cen. Z jednej strony mamy już co odłożyć, z drugiej nasze potrzeby są coraz większe i coraz więcej kosztują” - powiedziała Anna Karasińska, ekspertka ds. badań rynkowych w Provident Polska, cytowana w komunikacie.

Co piątemu badanemu w wieku 18-24 lata poczucie bezpieczeństwa dają środki w wysokości 1 000 zł. Badani pomiędzy 25. a 39. rokiem życia najpewniej czują się z oszczędnościami sięgającymi 5 000 zł. Natomiast największy odsetek respondentów powyżej 50. roku życia chciałby mieć odłożone na przyszłość powyżej 10 000 zł.

„Zebranie środków, które dają poczucie bezpieczeństwa, co piątemu badanemu zajmuje pół roku. Niewiele mniejszy odsetek badanych deklaruje, że zbudowanie poduszki bezpieczeństwa zajęłoby im rok. Natomiast 17,6% uważa, że potrzebowałoby 2-3 miesiące, aby odłożyć taką kwotę” - czytamy dalej.

Jedynie 4% respondentów stwierdziło, że w ogóle nie oszczędza. Co trzeci badany odkłada co miesiąc określoną kwotę. Podobny odsetek nie ma strategii oszczędzania, ale nieregularnie gromadzi różne sumy. Niemal 30% na przyszłość odkłada to, co zostanie im na koniec miesiąca. Niewiele mniej respondentów na czarną godzinę przeznacza niespodziewane zastrzyki gotówki, np. premie i nagrody.

Badanie zostało zrealizowane przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, metodą CAWI na próbie N=1018 dorosłych Polaków.

ISBnews, DS