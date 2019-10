Nie ma wolności bez niepodległości. Nie tylko w politycznym, lecz także w ekonomicznym wymiarze. Nie ma prawdziwej wolności, jeśli formalnie niepodległe państwa nie mają wystarczającej siły, a więc kapitału, by stanowić o sobie również w sferze gospodarczej. Takie doświadczenia płyną z 30 lat wolnorynkowych reform w Polsce. Są równocześnie wyzwaniem na przyszłość – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Maciej Łopiński, przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA

Wnioskiem wynikającym z tych doświadczeń jest projekt zwiększania oszczędności Polaków i budowania polskiego kapitału dzięki programowi Pracowniczych Planów Kapitałowych, który może na dziesięciolecia zdeterminować kształt gospodarki i wolnego rynku w Polsce. Grupa PZU z zaangażowaniem uczestniczy w tym programie – podkreśla Maciej Łopiński w tekście „Strategiczny cel to budowa polskiego kapitału”.

Przewodniczący RN PZU diagnozuje: „wprowadzając wolnorynkowe reformy, oparliśmy się w znacznej mierze w Polsce na napływającym do naszego kraju zagranicznym kapitale. Wybrana droga, przy wszystkich swoich prorozwojowych zaletach, know how i innowacyjności, nie dawała pełnej możliwości rozwoju rodzimej przedsiębiorczości, a tym samym polskiego kapitału.

W zderzeniu z potęgą zagranicznych korporacji przegrywały dobrze prosperujące wcześniej polskie firmy, wśród nich nawet te cieszące się światową renomą. Świętując 30-lecie wolnego rynku w Polsce, nie można więc zapominać, że mimo swojego sukcesu wolnorynkowe reformy zapisały się w pamięci Polaków także bankructwami polskich przedsiębiorstw i bezrobociem – przypomina Maciej Łopiński.

Wraz z polityczną zmianą 2015 roku zaczęło dochodzić do głosu przekonanie, że kapitał ma jednak narodowość i nie jest ona bez znaczenia dla ekonomicznej niezależności. Każde euro, funt czy dolar, jak mówił premier Węgier Victor Orbán podczas zorganizowanej w 2016 roku przez PZU debaty z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, ma konkretne obywatelstwo. Nie wszystkim rządzi niewidzialna ręka rynku – przypomina Łopiński. (…)

Dobrą zmianą ostatnich lat jest uznanie wagi gospodarczego patriotyzmu. Dzięki Grupie PZU drugi co do wielkości bank w Polsce, Pekao SA, szczycący się piękną, sięgającą okresu międzywojennego tradycją, ma znów centrum decyzyjne w Warszawie. Bank, z którym jest związana prawie połowa polskich firm, a jedna czwarta ma w nim depozyty, został odkupiony od włoskiego właściciela za najniższą możliwą cenę. Przynosi Grupie PZU wysokie zyski, a jednocześnie jest gwarantem ochrony interesów swoich klientów bez względu na gospodarczą koniunkturę. Wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości - zaznacza Maciej Łopiński.

Kreśli on wizję rozpisanego na dekady programu działań ekonomicznych w Polsce i roli w nim wielkich, rodzimych instytucji finansowych: Strategicznym celom, zmierzającym do budowy polskiego kapitału, muszą jednocześnie służyć strategiczne projekty, będące elementem polityki gospodarczej całego państwa. Do sztandarowych należą pracownicze plany kapitałowe. To zakreślony na długie lata program budowania oszczędności Polaków, który ma być dźwignią rozwoju gospodarczego w Polsce. Ma być impulsem, który poprzez podniesienie stopy oszczędności i inwestycji pozwoli polskiej gospodarce uniknąć „pułapki średniego rozwoju” dotykającej państw zatrzymujących się w swoim wzroście.

Polska to wielki projekt. Swoim zaangażowaniem w pracownicze plany kapitałowe Grupa PZU chce wnosić w niego wkład.(…) Inwestycja w program powszechnego oszczędzania i budowanie polskiego kapitału jest inwestycją w polską gospodarkę i polskie państwo. Perspektywiczną i opłacalną, biorąc pod uwagę fakt, że tempo rozwoju gospodarczego Polski już obecnie nawet kilkukrotnie przewyższa wzrost gospodarek najpotężniejszych w Europie państw. Jest jednocześnie strategicznym wyzwaniem. (…) To droga, którą PZU – budując siłę polskiego kapitału jako największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej – chce i będzie wspierać. Stoją za nami rekordowe wyniki finansowe, a także jedna z najwyższych w świecie rentowność. Stoi potęga cieszącego się największą tradycją i zaufaniem polskiego ubezpieczyciela. To dla nas zobowiązanie – podsumowuje przewodniczący RN PZU..

