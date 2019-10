Cyberbezpieczeństwo w erze 5G z Ericssonem

Ericsson przystapi do rządowego Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie. Program jest realizowany przez Mnisterstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ericsson po raz pierwszy wystawił publicznie na Europejskim Forum Cyberbezpieczństwa Cybersec urządzenia dostępu radiowego wyprodukowane w Polsce.

Porozumienie jest kolejnym dowodem gotowości firmy Ericsson do pełnego i bezpiecznego wdrożenia 5G.

Cieszymy się, że porozumienie wchodzi w życie wraz z wprowadzaniem technologii 5G, w ktorej cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczowa rolę. Potwierdza to, że firma Ericsson jest uznawana za eksperta w dziedzinie technologii 5G. Ericsson wykorzysta swoje kompetencje i umiejętności, aby wesprzeć edukację w obszarze cyberbezpieczeństwa, co przyczyni się do bardziej efektywnego wprowadzenia sieci 5G w Polsce. Współpraca z rządem zapewni rzeczywiste i namacalne korzyści dla społeczeństwa - powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.