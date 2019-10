Na ten segment wydatki rosną szybko

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową wzrosły w 2018 r. o 24,6 proc. do poziomu 1,21 proc. PKB - ocenił premier Mateusz Morawiecki, powołując się na dane GUS. Miliardy wydane na badania pozwolą zbudować gospodarkę przyszłości - dodał szef polskiego rządu.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że w 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową (B+R) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc.

„Wg @GUS_STAT wydatki na B+R wzrosły w 2018 roku o 24,6 proc., do poziomu 1,21 proc. PKB, zwiększył się też udział sektora przedsiębiorstw. To historyczny poziom, nieosiągalny do tej pory dla polskiej gospodarki. Te miliardy wydane na badania pozwolą nam zbudować gospodarkę przyszłości” - napisał na Twitterze szef rządu.

GUS podał w środę, że wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21 proc. (w 2017 r. - 1,03 proc.). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na jednego mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła rok do roku o 24,6 proc. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3 proc.

Wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 17,0 mld zł (wzrost o 27,7 proc. w stosunku do 2017 r.). Stanowiło to 66,1 proc. nakładów krajowych brutto na działalność B+R w 2018 r. wobec 64,5 proc. w 2017 r. Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego - 31,7 proc., rządowego - 1,9 proc. oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych - 0,3 proc., wobec odpowiednio 32,9 proc., 2,3 proc. oraz 0,3 proc. w 2017 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi sektorami finansującymi działalność B+R w 2018 r. był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 53,3 proc. oraz 35,4 proc. (wobec 52,4 proc. oraz 38,3 proc. w 2017 r.) wszystkich nakładów poniesionych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

Według GUS, w 2018 r. w działalność badawczo-rozwojową zaangażowanych było 266 tys. 283 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do 2017 r. o 11,3 proc. Rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe wyniosło 161993,1 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i wzrosło w skali roku o 12,4 proc. Działalność B+R była realizowana przede wszystkim przez personel wewnętrzny (pracujących), który stanowił 76,5 proc. personelu B+R wyrażonego w osobach oraz 81,1 proc. - w EPC (w 2017 r. udziały te wyniosły odpowiednio 78,4 proc. i 84,3 proc.).

PAP/ as/