Orzecznik pilnie potrzebny!

Maksymalne wykorzystywanie możliwości wydawania orzeczeń na podstawie dokumentacji medycznej i okresowa praca w nadgodzinach - tak Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbuje zaradzić wakatom na stanowiskach lekarzy orzeczników - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta podaje, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ZUS tylko w samym październiku pojawiło się kilkanaście ofert pracy dla lekarzy orzeczników. Chętnych do pracy szukają oddziały w: Chorzowie, Kielcach, Słupsku, Olsztynie, Rzeszowie, Elblągu, Chrzanowie, Wrocławiu, Częstochowie, Lublinie, Płocku, Poznaniu, Rybniku, Kielcach, Bydgoszczy, Legnicy, Bielsku-Białej, Siedlcach, Zielonej Górze i Szczecinie. Pod ofertami często znajduje się informacja, że rekrutacja zakończyła się niepowodzeniem, bo nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.

„ZUS od dłuższego czasu ma problem z lekarzami orzecznikami. Teraz jest on jeszcze widoczniejszy, bo potrzeba ich jeszcze więcej ze względu na nowe świadczenie, czyli 500 plus dla niepełnosprawnych” - mówi na łamach „DGP” Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Gazeta podnosi, że eksperci wskazują kilka przyczyn takiego stanu. „Brak lekarzy orzeczników wynika z niedoboru medyków w całym systemie ochrony zdrowia” - wskazuje Łukasz Kozłowski. Wtóruje mu dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW. „Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 2,3 lekarza. To najgorszy wynik w całej Unii. Dlatego wakaty na stanowiskach orzeczników nie dziwią” - mówi. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego na niedobory kadrowe ma wpływ również wysokość proponowanego orzecznikom wynagrodzenia.

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS, informuje, że średnie wynagrodzenie lekarza orzecznika to ok. 9 tys. zł brutto. „Jest ono zależne m.in. od doświadczenia i specjalizacji” - dodaje. „Oczywiście nie jest to mała kwota, ale dla lekarzy specjalistów (a tylko tacy mogą być orzecznikami) prywatne placówki mają często lepsze propozycje” - komentuje Tomasz Lasocki.

Gazeta podnosi, że Andrusiewicz przyznaje, że w grupie lekarzy orzekających są nieobsadzone etaty, dlatego ZUS prowadzi intensywne działania na rzecz uzupełnienia stanu zatrudnienia. (PAP)