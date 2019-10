Płacimy plastikiem. Z kwartału na kwartał coraz więcej

Według danych przekazanych przez banki, w drugim kwartale 2019 r. przeprowadzono 1,43 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 188 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 15 proc. - poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski.

„Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując drugi kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 22,7 proc., a porównując do 2017 r., była większa o 48 proc. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart” - informuje bank centralny.

Jak informuje NBP, w drugim kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 92,7 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 12,8 mld zł (o 16 proc.).

„Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje stałą tendencję rosnącą. I tak, porównując drugi kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., można zaobserwować, iż wartość transakcji wzrosła o 27 proc., a na przestrzeni dwóch lat wzrosła o 43 proc.” - komentuje NBP.

Dane NBP wskazują też, że liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą wzrosła w drugim kwartale do 34. W poprzednim kwartale było to 30 transakcji.

„Na przestrzeni dłuższego okresu zauważalny jest wzrost omawianego wskaźnika, co potwierdza skłonność klientów do coraz częstszego wykorzystywania kart płatniczych” - informuje bank.

NBP poinformował też, że w drugim kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji

bezgotówkowej

przeprowadzonej przy użyciu karty wzrosła do 64,6 zł z 64,1 zł w poprzednim kwartale. Czytaj też:Kolejne rekordy kart zbliżeniowych

(PAP),DS