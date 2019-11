Przełomowe przekształcenie użytkowania wieczystego

Największe od 1989 r. uwłaszczenie Polaków nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Blisko 10 mln Polaków stało się właścicielami udziałów w gruncie mieszkaniowym w wyniku ustawowego przekształcenia użytkowania wieczystego, którego dokonał rząd Zjednoczonej Prawicy. Od 2019 r. 2,5 mln użytkowników jest właścicielami, ma więc stabilne i nieograniczone w czasie prawo do gruntu. Do połowy 2019 roku blisko milion zaświadczeń trafiło już do właścicieli – ma je już prawie 40 proc. uprawnionych – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju

Wiceminister Artur Soboń w tekście „Przełomowe przekształcenie” ocenia, że rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował w najpełniejszy dotąd sposób pojawiające się od czasów transformacji ustrojowej postulaty powszechnego uwłaszczenia. To wręcz cywilizacyjny krok w kierunku znoszenia praw obarczonych wadami poprzedniego ustroju (…) uchwalając 20 lipca 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wejście ustawy w życie było przełomowym momentem w procesie całkowitej eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego. Przyjęty model uwłaszczenia z mocy prawa wyeliminował długotrwałą i obarczoną wysokim prawdopodobieństwem przewlekłości procedurę administracyjną. Przekształcenie w tym trybie dokonuje się także niezależnie od istniejących roszczeń osób trzecich, przyczyniając się do ustabilizowania sytuacji prawnej mieszkańców nieruchomości o niepewnym stanie prawnym ocenia minister Soboń.

(…) Niemal półroczna praktyka stosowania ustawy poparta wnikliwą i wszechstronną analizą skuteczności regulacji pozwoliła na sformułowanie szeregu wniosków, które doprowadziły do podjęcia prac nad nowelizacją - podkreśla Artur Soboń.

Założeniem planowanych zmian było usprawnienie działań organów oraz eliminacja wątpliwości interpretacyjnych, które część samorządów wykorzystywała do spowalniania procesu przekształcenia w sposób sprzeczny z intencją ustawodawcy – wskazuje wiceminister inwestycji rozwoju.

Odnosząc się do kwestii szczegółowych wiceminister opisuje: Jednym z najpoważniejszych, spośród zasygnalizowanych przez mieszkańców oraz środowiska spółdzielcze problemów było arbitralne ograniczanie uwłaszczenia do gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi. Tym samym, w praktyce, przekształcenia odmawiano w przypadkach gdy poza zabudową mieszkaniową na gruncie znajdowały się drobne obiekty usługowe, kioski, billboardy czy nawet obiekty tymczasowe. Jawne nadużywanie przez niektóre samorządy swobody w określaniu przedmiotu uwłaszczenia upewniło wnioskodawców w przekonaniu, że konieczne jest pozbawienie organów możliwości dokonywania subiektywnej weryfikacji jego przesłanek. Wprowadzono zasadę dokonywania oceny wyłącznie w oparciu o obiektywne kryterium, jakim jest procentowy udział w ogólnej powierzchni użytkowej budynków o innym przeznaczeniu. (…)

Przełomowe przekształcenie to pierwszy etap procesu całkowitej likwidacji użytkowania wieczystego - podsumowuje Artur Soboń.

