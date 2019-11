Na straży wolnego rynku musi stać państwo prawa

Wolny rynek to nie wolna amerykanka. Wolny rynek jest naprawdę wolny, gdy obowiązują na nim jasne i uczciwe reguły. Na ich straży musi stać silne państwo prawa. Temu służą reformy podejmowane od prawie czterech lat przeze mnie jako Ministra Sprawiedliwości i przez cały rząd Zjednoczonej Prawicy. Takie zadania stoją przed wszystkimi, którzy będą w przyszłości sprawować władzę w Polsce – twierdzi w „Polskim Kompasie 2019” Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

Rolą państwa i prawa jego ochrona uczciwych przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją ze strony tych, którzy łamiąc prawo, zyskują rynkową przewagę. Jest ochrona zwyczajnych Polaków przed przestępczością finansową, oszustami i lichwiarzami, których ofiarą padają często osoby najsłabsze. Jest ochrona samego państwa przed rozkradaniem przez aferzystów gospodarczych i podatkowe mafie.

Choć te zasady są oczywiste, trzeba było wielu lat i złych doświadczeń, by je respektować i realizować. Trzeba było rządu dobrej zmiany, który sprawując władzę przez pełną kadencję, dostał historyczną szansę na dokonywanie gruntownych reform służących naprawie państwa.

Bać się mają przestępcy, a nie przedsiębiorcy

Obejmując urząd Ministra Sprawiedliwości, wyszedłem z założenia, że państwa, które chce wprowadzać w życie ambitne projekty społeczne na rzecz swoich obywateli, nie stać na pobłażliwość wobec złodziejstwa. W praworządnym państwie, które chroni wolny rynek i chce osiągać sukcesy gospodarcze, bać się mają przestępcy, a nie uczciwi przedsiębiorcy, a kary muszą być adekwatne do przestępstwa.

Dlatego najpilniejszym dla mnie zadaniem stały się dobre zmiany w prawie i przywrócenie skuteczności działania prokuraturze. Nowo powołany w Prokuraturze Krajowej Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej zajął się przestępstwami finansowymi związanymi z działalnością pożyczkową czy bankową, których ofiarą padają zwyczajni Polacy. Podjął też sprawy wielomilionowych oszustw na szkodę państwa związanych z wyłudzaniem podatku VAT.

Jeszcze w 2015 roku – jak szacowała Najwyższa Izba Kontroli – wartość fikcyjnych faktur VAT sięgała 82 miliardów złotych, a więc prawie cztery razy tyle, ile dziś wynoszą roczne wydatki na wsparcie polskich rodzin w ramach programu „500+”. Skarb Państwa tracił gigantyczne kwoty. Skuteczna walka z mafiami podatkowymi była więc priorytetem całego państwa.

Dlatego zdecydowanym działaniom prokuratury w walce z podatkową przestępczością towarzyszyły systemowe zmiany w prawie. Polegały na radykalnym zwiększeniu kar za oszustwa na VAT – nawet do 25 lat więzienia.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie nowej instytucji w prawie, tzw. konfiskaty rozszerzonej. Pozwala ona na odbieranie mienia pochodzącego z przestępstwa także wtedy, kiedy sprawcy ukrywają je, np. przepisując na rodzinę czy znajomych. Odcięcie od nielegalnych zysków to gwarancja skutecznej walki z przestępcami, którzy kary więzienia wliczają w swoje „ryzyko zawodowe”. Muszą wiedzieć, że gdy już zostaną schwytani, nie będzie ich stać na drogich adwokatów ani na luksusowe życie po wyjściu na wolność.

Nie tylko dobra, ale i realna zmiana

Dobra zmiana w prawie i dobra zmiana w prokuraturze jest dziś mierzona miliardami, które wracają do Skarbu Państwa. Między 2015 a 2018 rokiem wpływy do budżetu z podatku VAT wzrosły o 43 miliardy złotych, a więc o ponad jedną trzecią.

Dobra zmiana może być mierzona liczbą postępowań, aktów oskarżenia i samych oskarżonych w sprawach o milionowe wyłudzenia VAT, która zwiększyła się trzykrotnie. Wartość zabezpieczonego przestępczego mienia podwoiła się już po roku od reformy prokuratury.

Dobra zmiana może być mierzona nawet czasem. Symbolem determinacji w zwalczaniu wielkich finansowych afer jest wszczęte bezzwłocznie śledztwo w głośnej sprawie spółki GetBack, której ofiarą padło co najmniej kilka tysięcy osób. Już po niespełna trzech miesiącach śledztwo doprowadziło do postawienia pierwszych zarzutów, podczas gdy w sprawie afery Amber Gold od złożenia zawiadomienia o przestępstwie do postawienia w zarzutów minęły prawie trzy lata.

Sukces i wyzwanie

Dziś, po prawie czterech latach rządów dobrej zmiany, ponad połowa Polaków uważa, że gospodarka się pomyślnie rozwija, a odsetek tych, którzy deklarują w badaniu CBOS, że w Polsce żyje się bezpiecznie, wzrósł do prawie 90 proc. To rekord w ponad 30-letniej historii tego sondażu. Jeszcze w 2015 roku, a więc przed dobrą zmianą, takie deklaracje składało 66 proc. badanych.

To dowód sukcesu podjętych działań, ale i wyzwanie na przyszłość. Świętując 30-lecie wolnego rynku w Polsce nie można bowiem zapominać, że mimo powodzenia wolnorynkowe reformy zapisały się w pamięci Polaków także bezrobociem, złodziejską prywatyzacją, finansowymi aferami, „dziką reprywatyzacją”, bezkarnością oszustów i lichwiarzy. Zapisały się patologiami, które nie tylko nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem, ale są dla niego i dla zdrowej gospodarki śmiertelnym zagrożeniem.

Wierzę więc, że dobra zmiana będzie nie tylko dobra, ale i trwała. Że strażnikiem wolnego rynku pozostanie już na zawsze dobre i mądre prawo oraz skuteczny wymiar sprawiedliwości.

