Bez infrastruktury nie będzie rozwoju gospodarki

Rozwój gospodarczy, sprawne funkcjonowanie kraju, możliwości rozwoju cywilizacyjnego, a nawet pozycja na arenie międzynarodowej zależą od nowoczesnej infrastruktury: dróg, linii kolejowych, lotnisk. Skuteczna realizacja projektów infrastrukturalnych jest jednym z głównych czynników decydujących o sytuacji gospodarczej państwa. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego rozwój polskiej infrastruktury transportowej uczynił jednym ze swoich priorytetów – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, którym mam zaszczyt kierować, oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad są coraz bliżej pełnej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - pisze Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury w tekście pt. „Rozwój infrastruktury służy rozwojowi polskiej gospodarki”.

Minister precyzuje: _Budujemy spójny system połączeń drogowych, łączący wszystkie regiony Polski. Kierujemy do realizacji, budujemy i oddajemy do użytku kolejne odcinki najważniejszych dla naszego kraju dróg krajowych, takich jak autostrady A1 i A2, drogi ekspresowe S3, S5, S6, S7 i S8, czy też obwodnice kolejnych miast. Postępuje realizacja szlaków drogowych kluczowych dla wschodnich regionów naszego kraju i dla całej Europy Środkowej, czyli Via Baltica oraz Via Carpatia. (…) Realizujemy ponad sto zadań na sieci dróg krajowych o wartości ok. 50 mld zł i długości ponad 1 tys. km. Obecna kadencja rządu zakończy się udostępnieniem kierowcom blisko 1,2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad.

Wychodzimy naprzeciw postulatom branży budowlanej i sukcesywnie podejmujemy działania na rzecz zniwelowania niekorzystnych dla wykonawców tendencji na rynku budownictwa infrastrukturalnego. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność za sprawną realizację kontraktów leży nie tylko po stronie inwestora, ale jest także testem sprawności wykonawców. W tym obszarze, o czym często się zapomina, najważniejsza jest równowaga – podkreśla szef resortu infrastruktury.

Infrastruktura to nie tylko drogi. To także koleje. Ten obszar przez wiele lat zaniedbywany. Brakowało kompleksowego spojrzenia na polską kolej. Zmieniamy to - wskazuje minister Adamczyk.

Realizujemy ambitny Krajowy Program Kolejowy wart ok. 70 mld zł. Oznacza on modernizację ok. 9000 km linii kolejowych. Co bardzo istotne, uchwaliliśmy pierwszy w historii Wieloletni Program Utrzymaniowy, który zapobiegnie degradacji szlaków kolejowych. Wprowadziliśmy także nowe zasady prowadzenia inwestycji, dzięki którym realizacja kontraktów kolejowych przebiega bardzo sprawnie. (…) W sumie na polską kolej przeznaczymy do 2023 roku ponad 100 mld złotych.

Szef resortu infrastruktury przypomina, że oprócz Krajowego Programu Kolejowego i Wieloletniego Programu Utrzymaniowego inwestujemy w odnowę budynków dworcowych w całej Polsce oraz poprawiamy stan taboru na trasach dalekobieżnych. Zyskują na tym polscy producenci wagonów, lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych. Większe zamówienia publiczne to szanse na nowe miejsca pracy w zakładach w Poznaniu, Bydgoszczy, Siedlcach czy Nowym Sączu. Pieniądze zainwestowane w polską gospodarkę muszą się zwracać. Dzięki naszym działaniom kolej staje się bardziej przyjazna dla każdego pasażera. Naszym celem jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej, budowana polskimi rękami. (…)

Jako trzeci segment aktywności resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk wymienia drogi lokalne, z których korzystają codziennie w drodze do szkoły, pracy czy lekarza.

Instrumentem realnego wsparcia inwestycji na takich właśnie drogach jest Fundusz Dróg Samorządowych. W ciągu 10 lat wspomożemy samorządy kwotą 36 mld zł. Te pieniądze oznaczają dziesiątki tysięcy zmodernizowanych i wybudowanych dróg gminnych i powiatowych.(…)

Rozwój polskiej infrastruktury służy rozwojowi polskiej gospodarki. Lepsze drogi i koleje to większe szanse na dojazd do pracy i na transport towarów. W tym rozwoju bardzo ważną rolę pełnią polskie firmy zatrudniające znakomitych polskich inżynierów. Polscy przedsiębiorcy są niezwykle ambitni. Jestem przekonany, że przed nami wiele lat owocnej współpracy, która przyniesie im rozwój osobisty, a Polsce przyniesie taki poziom rozwoju gospodarczego, z którego wszyscy będziemy mogli być dumni - podsumowuje szef resortu infrastruktury.

