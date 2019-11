Priorytetem rządu stabilne ceny energii

Sprawność energetyki, generowane koszty, niskoemisyjność, elastyczność i nowoczesność decydują w dużej mierze o stanie uprzemysłowienia, kondycji małych i średnich firm, portfelach gospodarstw domowych. Stąd priorytetem mojego działania stało się bezpieczeństwo rodziny i państwa, sprawiedliwa transformacja systemu, a także rozwój i wizja przyszłości polskiej elektroenergetyki. Lata 2018-2019 dowiodły, jak istotne jest uwzględnienie i pogodzenie interesów społecznych z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na światowym i europejskim rynku energii. Kluczowym wyzwaniem w perspektywie 2020 roku będzie wynegocjowanie zgodnej z interesem Polski długoterminowej strategii neutralnej dla klimatu gospodarki Unii Europejskiej w 2050 roku– pisze w „Polskim Kompasie 2019” Krzysztof Tchórzewski, minister energii

W dobie wzrostu cen energii w Europie i na świecie priorytetem naszego rządu stało się utrzymanie stabilnych cen energii – rozpoczyna tekst „Energetyka sercem polskiej gospodarki” minister Krzysztof Tchórzewski.

Był to wysiłek potrzebny, aby nasza gospodarka nie odczuła drastycznych podwyżek. W wielu państwach Unii Europejskiej ceny za prąd w 2018 roku wzrosły nawet o 50-60 proc. W Polsce, myśląc przede wszystkim o ochronie gospodarstw domowych, wprowadziliśmy obniżenie akcyzy i opłaty przejściowej, a także został powołany Fundusz Różnicy Cen kompensujący wzrost cen energii, co zapewniło stabilizację cen w 2019 roku na poziomie roku ubiegłego. W kieszeniach obywateli, odbiorców energii pozostanie około ośmiu miliardów złotych – akcentuje szef resortu energii.

Podejmując decyzje chroniące polski rynek energetyczny mamy jednocześnie świadomość, że transformacja energetyczna jest zjawiskiem nieuniknionym, tak ze względu na uwarunkowania krajowe, jak i szanse rozwojowe. Ale musi ona przebiegać w sposób ewolucyjny przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego w formule konsensusu społeczno-gospodarczego i przy kosztach akceptowalnych przez społeczeństwo. Nie można zapominać o specyfice poszczególnych krajów – członków Wspólnoty i ich prawie do kształtowania własnego miksu energetycznego – stwierdza Krzysztof Tchórzewski.

Minister przypomina, że w przedstawionym w ubiegłym roku projekcie Polityki Energetycznej do 2040 r. i Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 uwzględniliśmy konieczność dostosowania polskiej energetyki do wymagań klimatycznych, ale proces ten ma przebiegać ewolucyjnie. Założyliśmy spadek udziału węgla do 60 proc. w 2030 roku w wytwarzaniu i 21 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii. (…)

Zdaniem Tchórzewskiego polska transformacja energetyczna wymaga i będzie wymagać ogromnych inwestycji w moce wytwórcze, infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej, ciepła i gazu, w systemy magazynowania energii, efektywność energetyczną czy inwestycje sprzyjające niskoemisyjnemu rozwojowi przemysłu, transportu i budownictwa. Nie jesteśmy w tej materii bezbronni. Jako minister energii zarządzam portfelem 12 miliardów złotych na unijne wsparcie poszczególnych inwestycji. Podpisaliśmy już ponad 650 umów. Wspieramy również modernizację sieci energetycznych i ciepłowniczych, termomodernizację budynków mieszkalnych czy rozbudowę elektrociepłowni pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Jestem zdania, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania polskiej gospodarki jest stabilna energetyka oparta w maksymalnym stopniu na własnych zasobach surowcowych i wytwórczych. Natomiast tam, gdzie istnieje konieczność importu, niezbędne jest zróżnicowanie kierunków i dróg dostaw. (…) Mam świadomość, że kluczowym wyzwaniem w perspektywie 2020 roku będzie wynegocjowanie zgodnej z interesem Polski długoterminowej strategii neutralnej dla klimatu gospodarki Unii Europejskiej w 2050 roku. W toczących się już negocjacjach konsekwentnie podkreślamy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Uważamy, że skuteczna, niskoemisyjna transformacja nie będzie możliwa bez zapewnienia akceptacji społecznej. W budowie przyszłej polityki energetyczno-klimatycznej niezbędne jest również uwzględnienie specyfiki poszczególnych państw i ich traktatowo zagwarantowanej swobody kształtowania własnego rynku energetycznego na tle budowanej na lata unijnej polityki przemysłowej – podsumowuje minister Krzysztof Tchórzewski.

