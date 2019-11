Polacy kochają płacenie kartą

W sklepach oferujące wypłatę gotówki za pomocą kart płatniczych, czyli tzw. transakcje cash back, wypłacono w drugim kwartale tego roku łącznie 610,9 mln zł - wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

To więcej o 75,4 mln zł w porównaniu do poprzedniego kwartału, co stanowi wzrost o 14 proc. Również o 14 proc. wzrosła liczba samych wypłat. Zanotowano ich 5,1 mln.

Średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty sklepowej dokonywanej przy użyciu karty wynosiła w tym czasie 120 zł i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Usługa cash back jest dostępna na polskim rynku od roku 2006. Umożliwia ona posiadaczom kart wypłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy w placówce handlowej. Jak informuje NBP dla wypłat z kart Mastercard obowiązuje górny limit 500 zł, a dla kart VISA obowiązuje górny limit 300 zł, niezależnie od wysokości transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą.

„Rynek polski potwierdził prawidłowość, zaobserwowaną również na innych rynkach, iż wypłaty sklepowe są wykorzystywane przez klientów jako bieżące uzupełnienie płynności portfela. Można zatem potwierdzić, iż wypłata sklepowa z założenia nie konkuruje z wypłatami dokonywanymi w bankomatach, gdzie średnia wartość wypłaty wynosi obecnie 539 zł” - napisano w raporcie NBP. Na koniec drugiego kwartału 2019 r. wypłatę sklepową oferowało swoim klientom około223,2 tys. placówek handlowych (sklepy i supermarkety, stacje benzynowe, hotele, salony prasowe i inne punkty handlowo-usługowe).

PAP/ as/