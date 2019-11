Wyższe dochody w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kwartale br. wyniósł 200 mln zł (0,0 proc. PKB), licząc rok do roku wynik sektora uległ poprawie o ok. 1,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w informacji kwartalnej o stanie finansów publicznych.

Według danych GUS wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kw. 2019 r. wyniósł minus 0,2 mld zł (0,0 proc. PKB) i w stosunku do II kw. roku poprzedniego uległ poprawie o ok. 1,2 mld zł, co stanowi oprawę relacji o 0,2 pkt. proc. PKB - napisano w raporcie MF.